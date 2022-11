Positives Licht zwischen negativen Schlagzeilen

Von: Jutta Rudewig

Der Lichtkunstkalender steht in diesem Jahr unter dem Thema „Lebensenergie“ © Groll

Das Kollektiv der Lichtkünstler, das den Dezember in Lüdenscheid erhellt, wächst von Jahr zu Jahr. Waren es im ersten Corona-Winter „nur“ eine Handvoll Künstler, die mit ihren Videobotschaften ein wenig Licht in einen ziemlich dunklen Winter brachten, so bringen ab der kommenden Woche inzwischen 15 Lichtkünstler ihre Botschaften auf die Fassade der Erlöserkirche.

Lüdenscheid - Den sprichwörtlichen „Hut auf“ hat dabei der Lüdenscheider Lichtkünstler Tom Groll. Er kuratiert die Kunst an der Kirche: „Ich finde das immer spannend bis zum Schluss“, sagt er mit Blick darauf, dass er erst vor wenigen Stunden nahezu alle Beiträge gesehen hat. Acht Frauen sind in diesem Jahr dabei, die einen oder anderen sind aus den Lichtrouten bekannt. Andere sind neu bei dem Projekt. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie wollen mit ihren Botschaften Positives überbringen, gerade in einer von negativen Schlagzeilen geprägten Zeit. Daher lautet in diesem Jahr das übergeordnete Thema „Lebensenergie“.

Die Stadt Lüdenscheid habe die „lichtroutenfreie“ Zeit mit dem Lichtkunstkalender in der Vorweihnachtszeit verkürzt, sagt der Kurator. Die Erlöserkirche im Stadtzentrum von Lüdenscheid wird 2022 das dritte Jahr in Folge zu einem Adventskalender der besonderen Art. Mit der Idee konnte Tom Groll in diesem Jahr die Künstler Gudrun Barenbrock, Asma Ben Slama, Katharina Berndt, Dominika Firma, Oliver Iserloh, Andisheh Karami, Klaudia Kasperky, Sam Khatam, Eva Kozárowá, Anja Kreysing, Raum-Zeit-Piraten, Kuno Seltmann, Robert Sochacki und Vera Vorneweg für eine Kooperation gewinnen.



Videosequenzen und Musik

Einige der Künstler kommen aus dem benachbarten Ausland, beschäftigen sich mit Literatur und werden ohne Zweifel ihre Affinität zu Buchstaben mit einfließen lassen. Andere sind von diversen Lichtrouten bekannt oder „von Haus aus“ Musiker, wieder andere vom ersten Kalender-Projekt an dabei. „Vera Vorneweg zum Beispiel“, sagt Tom Groll, „arbeitet als Schriftstellerin viel mit Text.“ Bekannt wurde die Künstlerin in Lüdenscheid durch ihre „Kneipen-Prosa“ im Auftrag der „Wunderkammer der Zukunft“. Vor Jahresfrist beschrieb die junge Künstlerin aus Düsseldorf Barhocker in der Innenstadt und unternahm damit den Versuch, ihre Eindrücke von Kneipenbesuchen in Lüdenscheid in winzigen Buchstaben festzuhalten.



Vom 1. bis zum 26. Dezember lädt die Erlöserkirche Passanten ein, für einen Moment stehen zu bleiben und die Videobotschaften auf sich wirken zu lassen. Seit 2020 nutzen viele Märker diese Gelegenheit, besuchen die Stadt und erzählen von der Lichtkunst. Grund genug für die Verwaltung, das Projekt wieder aufzulegen und zu finanzieren. In diesem Jahr ermöglicht eine Förderung von Bund, Land und Stadt aus dem Projekt „Mensch Altstadt“ die Umsetzung des Lichtkunst-Kalenders.



Deshalb hat sich die Stadt Lüdenscheid gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Kreisstadt Lüdenscheid für die Umsetzung in diesem Jahr stark gemacht.

Denn ein Schwerpunkt des Förderprojektes ist es, die Lüdenscheider Altstadt als Kultur- und Bildungsstandort zu stärken. Dazu leiste die Lichtkunst-Aktion einen wichtigen Beitrag, so Groll: „Deshalb hat sich die Stadt Lüdenscheid gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Kreisstadt Lüdenscheid für die Umsetzung in diesem Jahr stark gemacht.“

Lebensenergie Bespielt wird die Erlöserkirche am dem 1. Dezember jeweils zwischen 17.30 und 22 Uhr. Die Weihnachtsfeiertage (24., 25., 26. Dezember) bieten den Abschluss der Aktion. Bis dahin wird Abend für Abend eine Videosequenz hinzugefügt, so besteht über die Feiertage die Möglichkeit, sich die „Lebensenergie“ im Ganzen anzusehen.

Das Licht flammt ab dem kommenden Donnerstag jeweils zwischen 17.30 bis 22 Uhr auf, unterlegt mit sphärischen Klängen. Groll: „Wir wollten nicht den Krieg in der Ukraine oder die Geschehnisse im Iran thematisieren, sondern diesen allgemeinen gesellschaftlichen Blues. Deswegen heißt das Thema Lebensenergie. Wir ignorieren nicht die aktuellen Problemlagen, wir thematisieren sie. Ob abstrakt, gegenständlich, politisch, philosophisch, textlich oder eben stimmungsvoll.“ Die Besucher erwarte eine freudige Achter- oder experimentelle Geisterbahnfahrt mit Leichtigkeit oder Tiefgang, Besinnliches, Anrührendes und Nachdenkliches – und das alles, ohne den nötigen Humor des Lebens zu vergessen und dem Motto folgend: Lieber ein Licht anzünden als über die Finsternis zu klagen.

