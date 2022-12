Ab heute im MK eröffnet: Licht in dunklen Tagen

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Der Lichtkunst-Kalender an der Erlöserkirche wurde im letzten Jahr zu den Orange-Days eröffnet. Aber heute wird das Kunstwerk jeden Abend erweitert. © Cedric Nougrigat

Das Kollektiv der Lichtkünstler, das den Dezember in Lüdenscheid erhellt, ist größer geworden. Am heutigen Donnerstag, 1. Dezember, machen die Lichtkünstler an der Erlöserkirche symbolisch das erste „Türchen“ auf.

Lüdenscheid - Wie schon in den vergangenen Jahren wird der Lichtkunstkalender an der Fassade des Gotteshauses Abend für Abend eine neue Sequenz zeigen. Das Thema lautet in diesem Winter „Lebensenergie“. Beteiligt sind neben dem Lüdenscheider Lichtkünstler Tom Groll in diesem Jahr die Künstler Gudrun Barenbrock, Asma Ben Slama, Katharina Berndt, Dominika Firma, Oliver Iserloh, Andisheh Karami, Klaudia Kasperky, Sam Khatam, Eva Kozárowá, Anja Kreysing, Raum-Zeit-Piraten, Kuno Seltmann, Robert Sochacki und Vera Vorneweg.



Videobotschaften mit positiver Energie

Die Videobotschaften sollen Licht in einen dunklen Winter bringen. Tom Groll kuratiert die Kunst an der Kirche. Gemeinsam wollen die Künstler mit ihren Botschaften Positives überbringen in einer von negativen Schlagzeilen geprägten Zeit.



Vom 1. bis zum 26. Dezember lädt die Erlöserkirche ein, bei Einbruch der Dämmerung für einen Moment stehen zu bleiben und die Videobotschaften auf sich wirken zu lassen. Die Weihnachtsfeiertage (24., 25., 26. Dezember) bieten den Abschluss der Aktion. Dann werden die Botschaften jeweils aneinandergereiht in voller Länge gezeigt.