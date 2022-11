Kalender im MK: Tom Groll verwöhnt die Augen mit Lichtkunst

Von: Jutta Rudewig

So war‘s im letzten Dezember. Auch in diesem Jahr wird die Installation über Weihnachten in Dauerschleife zu sehen sein. © Cedric Nougrigat

Ein Lichtkunstkalender, der die Dezember-Dunkelheit erhellt. Der jeden Tag, oder besser jeden späten Nachmittag bei Einbruch der Dämmerung eine Projektion auf die Fassade der Erlöserkirche bringt. Der am Ende zum Weihnachtsfest in einer Dauerschleife zu sehen ist. Und der in Zeiten aufleuchtet, in denen allerorten zum Energiesparen aufgerufen wird und in der die Lüdenscheider mit Sorgenfalten auf die nächste eigene Stromrechnung schauen.

Lüdenscheid - Am 1. Dezember wird der Lüdenscheider Lichtkünstler Tom Groll gemeinsam mit seinen Künstlerkollegen erneut den Lüdenscheider Lichtkunstkalender auflegen. Einem Adventskalender gleich gibt es auf der Fassade der Erlöserkirche Abend für Abend ein neues „Türchen“, hinter dem sich eine Projektion verbirgt. In Dauerschleife und bis Weihnachten, dann sind – wie im vergangenen Jahr – die Projektionen komplett.

Hell, warm, kunstvoll – aber eben Strom. Darf man das eigentlich mit ruhigem Gewissen in einer Zeit wie dieser? Man muss sogar, ist der Künstler überzeugt und freut sich darüber, dass in diesem Jahr die Stadt vor ein paar Tagen auf ihn zukam mit der Bitte, wieder einen Lichtkunstkalender aufzulegen. Gerade in Lüdenscheid und gerade jetzt in Zeiten, in denen die Bergstadt eher negative Schlagzeilen macht.



„Ich stehe voll hinter dem Sparen von Energie“, sagt Tom Groll, aber man müsse das differenzierter sehen: „Das ist für die Kultur eine fatale Situation. Ich glaube, dass Bautz mehr Energie verbraucht hat als die Lichtrouten je brauchen. Da sollte man auf keinen Fall kulturelle Bereiche gegeneinander ausspielen. Oder was ist denn eigentlich mit den Flutlichtanlagen in Fußballstadien?“



Der Lichtkunst-Kalender an der Erlöserkirche wird am 1. Dezember offiziell eröffnet. Jeden Abend wird das Kunstwerk erweitert. © Cedric Nougrigat

Gerade auf dem Sektor der Projektoren habe sich mit Blick auf den Stromverbrauch in den letzten Jahren eine Menge getan: „Der Kalender-Projektor hat etwas über tausend Watt, davon brauchen wir vier. Das ist LED-Licht und läuft drei bis vier Stunden am Abend. Und ja, wir werden die Zeiten, in denen die Projektion läuft, ein bisschen reduzieren“, verweist der Künstler darauf, dass an der Erlöserkirche ja keine Flutlichtanlage über Stunden betrieben wird.



„Ich freue mich darüber, dass die Stadt an mich herangetreten ist mit der Frage: Kriegst du das noch hin? Eben weil man bei der psychischen Belastung wie im Moment schöne Dinge, die Freude machen, beibehalten sollte. Dazu gehören auch ein Weihnachtsmarkt und das zusätzliche Licht an wenigen Tagen im Jahr.“



Schon der erste Lichtkunstkalender 2020 stieß bei den Lüdenscheidern auf große Begeisterung. Täglich mit Einbruch der Dämmerung machten die Passanten Station an der Erlöserkirche, hielten einen Moment inne und ließen die Bilder und Klänge auf sich wirken. Im vergangenen Winter wurde die Idee des Lichtkunstkalenders in der Altstadt wieder aufgenommen, mit dem Motto „Glückskekse“. Viele trotzten im letzten Dezember Kälte und Feuchtigkeit, kamen aus dem gesamten Kreisgebiet nach Lüdenscheid und standen staunend vor der Erlöserkirche.



Videosequenzen werden täglich erweitert

Aus einigen wenigen Lichtkünstlern wurde ein Kollektiv, das sich lichtmalerisch mit der Botschaft der Glückskekse auseinandersetzte. So wird es auch 2022 wieder sein. Mit welcher Botschaft die Künstler in diesem Dezember arbeiten, bleibt vorerst noch eine Überraschung. Die Videosequenzen werden täglich erweitert und sind über die Weihnachtsfeiertage zu einem großen Ganzen zusammengefügt.

Am 24., 25. und 26. Dezember besteht die Möglichkeit, in der Dämmerung alle entstandenen Kunstwerke in einer kontinuierlichen Schleife zu erleben.