Der Leuchtturm von Lüdenscheid schafft es in das Buch von Dina Knorr

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Der Homertturm hat es bis in das Buch der Bloggerin Dina Knorr geschafft. © Zacharias, Frank

Dass die Bergstadt ihren eigenen Leuchtturm hat, ist hinlänglich bekannt. 22 Meter Bauhöhe auf einem 560 Meter hohen Berggipfel, 1893 erbaut. Geschafft hat es das Bauwerk in Dina Knorrs „111 Orte, die man im Sauerland gesehen haben muss“. Orte, die wir in loser Folge vorstellen.

Lüdenscheid – Die Bloggerin aus dem Ruhrgebiet war im vergangenen Herbst in der Region zu Gast und auf der Suche nach Orten, die fernab des Mainstreams liegen. Auch in Lüdenscheid wurde sie fündig. Ihr Ziel: Der Homertturm im Süden Lüdenscheids, der sich, schreibt sie in ihrem Buch über die Orte im Sauerland, deutlich abhebt „von anderen Türmen seiner Gattung, die eher auf Meereshöhe stehen“.

Der Homertturm sei in einer Ära entstanden, in der die Menschen begonnen hätten, die Natur neu zu entdecken und in ihrer Freizeit zu wandern, schildert die Bloggerin, die seit vielen Jahren mit Familie und Hunden zu Fuß unterwegs ist, ihre Eindrücke: „Über eine Wendeltreppe mit Eisengittergeländer kann man zu den Öffnungszeiten nach oben steigen und den Ausblick über die Region rund um Lüdenscheid genießen.“

Der Homertturm sei schon immer ein Aussichtsturm gewesen und habe nie als Feuer- oder Wachturm gedient. Lediglich gegen Ende des Zweiten Weltkrieges habe die NSDAP den Turm beschlagnahmt und zur Stationierung eines Luftgaukommandos verwendet.

Das Buch Dina Knorr lebt und arbeitet mit ihrer Familie und zwei Border-Collies im Ruhrgebiet. Seit 2016 berichtet sie in ihrem Blog „Borderherz“ rund um das Wandern mit Kind und Hund in ihren favorisierten Wanderregionen. Während ihrer Fernwanderung über den Rothaarsteig hat sie das Sauerland mit all seinen landschaftlichen Reizen und Vielseitigkeit kennen- und lieben gelernt und erkundet seitdem immer wieder neue Teile dieses Landstriches. Insgesamt hat sie versucht, ein möglichst breites Potpourri an außergewöhnlichen Zielen zu finden, sodass für Familien, für Sportler, für Kulturliebhaber, für Entdecker, Abenteurer oder auch Genießer etwas dabei ist.

Das Buch „111 Orte im Sauerland, die man gesehen haben muss“ der Autorin Dina Knorr ist im Kölner emons-Verlag erschienen, umfasst 240 Seiten, 18 Euro, ISBN 978-3-7408-1509-7

Wer‘s bis zur Aussichtsplattform schafft, wird mit einem fantastischen Ausblick belohnt: „Einen beeindruckenden Anblick geben auch die Meinhardus-Mattenschanzen in Meinerzhagen ab. Die Konstruktion der Skisprungschanzen ragt schwindelerregend in die Höhe“, so Knorr.



Der Homertturm wurde am 26. September 2005 in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragen. Eigentümer ist der Lüdenscheider SGV. So findet in Knorrs Reiseführer auch die Schutzhütte des SGV Erwähnung, die gleich nebenan steht. Wer genug hat von den beeindruckenden Blicken von der Plattform des Turmes aus, dem empfiehlt Dina Knorr die Hütte: „Zahlreiche Sitz- und Ruheplätze laden zum Verweilen auf der Bergkuppe ein.“