Leuchtturm vor dem Aus: Stadtverwaltung gibt Stadtturm-Investoren einen Korb

Lüdenscheid - Ein Leuchtturmprojekt für Lüdenscheid sollte der Stadtturm am Standort des ehemaligen P&C-Gebäudes werden. Jetzt steht das Projekt - so wie es im Winter vorgestellt wurde - vor dem Aus.

Am Nachmittag versandte die Stadt Lüdenscheid eine Pressemitteilung, die das Ergebnis einer Abstimmung in nicht-öffentlicher Sitzung des Hauptausschusses am Montag bekanntgab. Demnach verzichtet die Stadt Lüdenscheid darauf, Flächen im geplanten Stadtturm Wilhelmstraße anzumieten oder anzukaufen.

Die Verhandlungen mit den Investoren, die das Büro Rothmann Immobilien vertritt, werden laut Stadt beendet. Die Entscheidung fiel im Ausschuss fiel einstimmig.

„Die Stadt Lüdenscheid hat die Bemühungen der Investoren und des Büros Rothmann Immobilien einstimmig begrüßt und auch ihre Unterstützung bei der Entwicklung des Projekts signalisiert. Allerdings fand sich in der Politik keine breite Mehrheit für die geforderte städtische Beteiligung an dem Vorhaben“, sagt Bürgermeister Dieter Dzewas. Zuletzt hatte die CDU beantragt, keine Flächen im Stadtturm anzumieten.

Die Investoren hatten der Stadt zuletzt einen Vorschlag über eine Mietlaufzeit von 25 Jahren unterbreitet. Darauf wollten sich die Mitglieder des Hauptausschusses laut städtischer Mitteilung allerdings nicht einlassen. „Damit würden wir uns vertraglich über mehrere Jahre und auch Legislaturperioden binden. Das würde eine erhebliche finanzielle Belastung über einen sehr langen Zeitraum bedeuten“, so Dzewas weiter. Auch ein Ankauf von Flächen in dem Gebäude komme aus wirtschaftlichen Gründen nicht infrage.

Die Stadt Lüdenscheid prüft nun andere Optionen, um den zusätzlichen Raumbedarf der Verwaltung zu decken. Auch dafür votierte der Hauptausschuss einstimmig.

"Für den Bau des Stadtturms soll der leerstehende P&C-Komplex an der Wilhelmstraße abgerissen werden. Der Neubau, der rund 44 Meter hoch werden soll, soll als Wohn- und Geschäftshaus genutzt werden. Eine Gruppe von Investoren will das Projekt realisieren und das Gebäude vermarkten", heißt es in der Mitteilung der Stadt Lüdenscheid. Ob es nach dem Nein aus der Politik allerdings so weit kommt, erscheint mehr als fraglich.