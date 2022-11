Leuchtendes Beispiel: Weihnachtsbaum auf dem Sternplatz steht

Von: Susanne Kornau

Der Weihnachtsbaum auf dem Lüdenscheider Sternplatz stammt in diesem Jahr aus Halver. © Cedric Nougrigat

Zumindest an der Höhe des Weihnachtsbaumes wird nicht gespart.

Lüdenscheid - Mit rund 15 Metern Höhe steht die Nordmanntanne auf dem Sternplatz in bester Weihnachtsbaum-Tradition der Vorjahre. Am Montag wurde der Baum aufgestellt. Er kommt aus einem Fachbetrieb in Halver.

Energiespar-Signal

Wenn am 21. November der Weihnachtsmarkt eröffnet wird, wird der Baum – geschmückt und beleuchtet – vertrauter Blickfang in der Adventszeit sein. Allerdings wird er diesmal auch ein Energiespar-Signal senden: Die Baumbeleuchtung, das sagte LSM-Geschäftsführer Phillip Nieland, habe in der Vergangenheit 24 Stunden gebrannt. „Nun geht sie später an und früher aus.“ Wenn jeder eine Kleinigkeit mache, sei das in der Summe viel, betonte er.