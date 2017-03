Adventliche Lieder in der Altstadtbühne

Lüdenscheid - Mit der Komödie „Der Neurosenkavalier“ haben die beiden Autoren Gunther Beth und Alan Cooper ein Thema aufgegriffen, das immer wieder aktuell ist: die Psychotherapie. Diese amüsante Komödie griff die Altstadtbühne auf und setzte sie um. Sie spielt in der Weihnachtszeit. Das bedeutet für Akteure und Zuschauer, dass durch die Altstadtbühne an der Luisenstraße auch im März noch ein Hauch von Lebkuchenduft weht. Weihnachtsmänner und adventliche Lieder erfreuen das Publikum.

Auch 1990 wurde dieses Stück von der Altstadtbühne inszeniert und von Oktober bis März 1991 aufgeführt. Das Publikum war seinerzeit so begeistert, dass es zum 40-jährigen Bestehen der Bühne dieses Stück noch einmal sehen wollte. Diesmal in der Hauptrolle: Rudi Karg.

Wer bisher noch keine Gelegenheit hatte, diese Komödie zu erleben, oder noch nie einen vergnüglichen Abend bei „Bier und Bulette“ in der Bühne an der Luisenstraße verbracht hat, kann das nicht mehr lange nachholen. Für Samstag, 11. März, und Samstag, 29. April, sind noch einige Karten zum Preis von 12 Euro zu haben an der Kasse des Kulturhauses oder im LN-Ticket-Shop an der Schillerstraße. Restkarten für verschiedene Termine im März und April können auch noch an der Abendkasse erworben werden.

Die Aufführung beginnt am Samstag um 20 Uhr, sonntags um 17 Uhr, Einlass ist jeweils eine Stunde vorher.