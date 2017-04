Mottotage mit viel Abwechslung

Lüdenscheid - Mit Karneval können viele junge Menschen nicht so viel anfangen. Wenn es aber um die Mottotage der Lüdenscheider Gymnasien und der Gesamtschule geht, schmeißen sich die Schüler ins Zeug.

Die Verkleidungen der Abiturienten reichen von einfarbigen Outfits bis zu blutverschmierten Leichen. Traditionell findet die Mottowoche in der Woche vor den Osterferien statt. Dann feiern die Abiturienten ihre letzte Schulwoche jeden Tag mit einem anderen Motto und passenden Verkleidungen.

Das Bergstadt-Gymnasium begann die Woche mit dem ersten Schultag. Alte Tornister und Schultüten haben sich viele der Schüler organisiert. Bibi Blocksberg und das Pferdemädchen Wendy waren nur einige Helden der Kindheit am zweiten Mottotag. Der dritte Tag mit dem Thema Zeitgeist ließ den Jungen und Mädchen noch mehr Freiheit. Denn an diesem Tag konnten sich die Schüler passend zu ihrem Lieblingsjahrzehnt kleiden. Zahlreiche Hippies und Madonna-Abbilder liefen über den Schulhof.

Blutverschmiert wie in einem Horrorfilm

Am Donnerstag ging es gruselig zu. Blutverschmiert und mit offenen Wunden wie in einem Horrorfilm verbrachten die Zwölfer ihren vorletzten Schultag. Doch wer darauf keine Lust hatte, konnte an diesem Tag auch zu Pelzmantel und Sonnenbrille greifen. Denn die Alternative war das Motto „Zuhälter und Nutten“. Zum Abschluss haben die BGLer ihr Abimotto gewählt: „Welcome to FABIulous as Vegas!“ Für diesen Tag haben sich die Abiturienten in Schale geworfen – so wie man auch in ein Casino in Las Vegas gehen würde.

Das Zeppelin- und das Geschwister-Scholl-Gymnasium veranstalten die Mottowoche wie in den vergangenen Jahren wieder gemeinsam. Am ersten Tag sah man viele Schüler in einfarbigen, Ganzkörperanzügen. Das Motto: Just one colour! Die Helden der Kindheit waren am zweiten Tag das Thema.

Mottowoche der Lüdenscheider Abiturienten 2017 Zur Fotostrecke

Am Mittwoch gab es wie am BGL einen Tag, an dem man die Wahl zwischen zwei Sachen hatte. „Suit up! It’s gonnABI legendary“ – Das Abimotto stand zur Auswahl. Wem dazu keine Verkleidung einfiel, konnte sich passend zum Motto Bad Taste anziehen. Da gab es von Jogginghosen über Ganzkörper-Kuschelanzügen bis hin zu löchrigen Pullovern und komischen Mützen alles Varianten des schlechten Geschmacks. Das Thema am Donnerstag war dem Abimotto der BGL-Abiturienten sehr ähnlich: Las Vegas.

Aus ihrem letzten Schultag machten die Staberger ihren ersten und kamen mit Schultüten, die Mädchen mit Zöpfen und die Jungen mit einem braven Mittelscheitel in die Schule.

Klischees verschiedene Länder

Die Adolf-Reichwein-Gesamtschule nutzte nicht die gesamte Woche für ihre Mottotage. Beginn war erst am Dienstag mit dem Motto „Länder-Klischees“. Ein Mexikaner mit Sombrero, im bayrischen Dirndl und in Lederhose oder in einem indischen Sari kamen die Abiturienten in die Schule. Filme und Serien waren das Thema am Mittwoch. „The Walking Dead“ interpretierten einige Schüler.

Am letzten Mottotag der Gesamtschule ging es wie am Donnerstag im BGL gruselig zu. Passend zu Horror und Gefängnis kamen die Schüler mit blutigen Wunden und wie die Panzerknacker in de Schule. Während und nach den Osterferien wartet auf die Abiturienten eine Phase des Lernens, denn Ende April stehen die ersten Klausuren an. Erst danach geht der Spaß mit den Abistürmen weiter.