Letzte Ruhe im Grünen: Das sind die Pläne für einen Bestattungswald in Lüdenscheid

Von: Leon Malte Cilsik

Die Altersklassen der Bäume waren ein entscheidender Faktor bei der Standortwahl. © Malte Cilsik

Das Areal steht schon fest, jetzt fehlt nur noch Grünes Licht vonseiten der Politik. Am Stilleking soll schon bald ein Bestattungswald entstehen.

Lüdenscheid – Baumbestattungen liegen im Trend: Rund fünf Prozent der Deutschen würden sich mittlerweile bereits für diese naturnahe und pflegefreie Ruhestätte entscheiden, wie Gabriel von dem Bussche nicht ohne Hintergedanken gegenüber den Lüdenscheider Ratsmitgliedern anführte. Denn die Forstverwaltung Schloss Neuenhof möchte gerne selbst einen Bestattungswald am Stilleking realisieren, Partner soll dabei das Unternehmen Ruhebaum werden.

„Die Stadt bietet zwar Baumbestattungen an, aber nur auf dem Friedhofsgelände und nicht in einem natürlichen Waldgebiet“, führte von dem Bussche aus. Und Mangels entsprechender Alternativen wäre ein solches Projekt am Schloss Neuenhof für die gesamte Region im Umkreis von etwa 30 Kilometern und damit für über eine Million Menschen attraktiv.



Drei Kilometer Entfernung zum Stadtzentrum

Rund drei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und in unmittelbarer Schlossnähe sollen auf gut 14 Hektar Mischwald die „grünen“ Bestattungsmöglichkeiten entstehen. Gleich mehrere Faktoren machen den Standort am Stilleking attraktiv: „Neben bereits vorhandener Wege und Parkmöglichkeiten eignet sich die Fläche am Stilleking auch aufgrund ihrer Bestandsstruktur besonders gut“, erklärt von dem Bussche und zeigt bei einem Ortstermin mit den LN auf die umliegenden Bäume. Hauptsächlich befinden sich dort Buchen und Eichen, die „klassischen Begräbnisbäume“, wie von dem Bussche sie nennt.

sll3009_Ruhewald3.jpg © Malte Cilsik

Allerdings bietet sich auch die Auswahl zwischen Ahorn, Weiden, Ebereschen, Lärchen und Fichten. „Speziell im Sauerland kann ich mir gut vorstellen, dass sich viele Menschen auch mit einem Nadelbaum identifizieren können“, sagt von dem Bussche. Auch die Altersklassenverteilung passe, neben bereits ausgewachsenen Bäumen gebe es dort auch ausreichend Potenzial für die Zukunft.

Blockweise Erweiterung

Das endgültige Layout für den Bestattungswald steht zwar noch nicht, jedoch gibt es bereits einen zumindest groben Fahrplan, sollte die Resonanz aus den Fraktionen und Fachausschüssen positiv ausfallen. „Wir möchten zunächst mit einer übersichtlichen Fläche (Areal A – Anm. der Redaktion) beginnen, die wir dann blockweise erweitern können“, erklärt von dem Bussche und meint damit ein Gelände direkt an der Stillekingstraße.

Beginnend mit dem Areal A kann, der Bestattungswald blockweise erweitert werden. © Ruhebaum

Dabei bestehe auch die Option, angrenzend an den Bestattungswald eine „Ruhewiese“ anzubieten (Areal C), einen weiteren neuen Trend in der Bestattungsbranche. Aktuell befindet sich dort noch eine Pferdekoppel.

„Fest steht auch, dass es ein öffentlich zugänglicher Naturwald bleibt“, sagt von dem Bussche, „Das bedeutet beispielsweise, dass dort weder Jagd noch Holzernte erlaubt sein werden, die Wege sollen möglichst wenig Fläche einnehmen und nur mit Rindenmulch befestigt werden.“

Planungssicherheit erhofft

Und das alles möglichst schnell, wenn es nach dem Waldbesitzer geht. „Es wäre schön, wenn wir in einem Jahr zumindest schon einmal Planungssicherheit hätten.“ Denn auch nach der Vorstellung im Stadtrat am 26. September sind für das Projekt noch einige Hürden zu nehmen, darunter beispielsweise die Klärung der Trägerschaft, die Entwurfsplanung und das letztendliche Genehmigungsverfahren.

Bei einer erfolgreichen Umsetzung könnte auch die Stadt Lüdenscheid von einem Bestattungswald am Stilleking profitieren, argumentiert von dem Bussche: „Es ist ein Marketingvorteil für die ganze Region und bietet durchaus Cross Selling Potenziale.“ Wenn auf regelmäßiger Basis Trauergesellschaften an den Stilleking kämen, könnten demnach beispielsweise auch lokale Gastronomen davon profitieren.



Ruhebaum als Partner Ruhebaum ist ein Unternehmen des Hauses Wallerstein, das mehrere Bestattungswälder betreibt. Es bietet sein Konzept interessierten Eigentümern an und erstellt mit diesen gemeinsam individuelle Konzepte für den lokalen Bestattungswald sowie die spätere Betriebsführung und den Verwaltungsservice. Aktuell ist Ruhebaum an drei Standorten in zwei Bundesländern direkt beteiligt, acht neue Projekte befinden sich nach Unternehmensangaben noch in der Entwicklung. Die jährlichen Beisetzungen beziffert Ruhebaum auf mehr als 400.