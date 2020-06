Letzte Ruhe für Hund, Katze, Maus: Neuer Friedhof für Tiere im MK

Ein Tierfriedhof entsteht in einem abgetrennten Bereich des kommunalen Waldfriedhofs am Piepersloh.

Märkischer Kreis - Die Bindung vieler Menschen an ihr Haustier ist groß - und endet nicht mit dem Tod. Schon bald soll im Märkischen Kreis ein Tierfriedhof entstehen, um dort Abschied nehmen zu können.

Tierbestattungen sollen ab 2021 in Lüdenscheid möglich sein. In einem abgetrennten Bereich des kommunalen Waldfriedhofs am Piepersloh wird derzeit ein Tierfriedhof gebaut. Die Gespräche und Vorbereitungen dafür laufen bereits seit mehreren Jahren, der STL (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid) wurde damals von der Politik beauftragt, einen Tierfriedhof einzurichten.

Bislang müssen tote Haustiere über die Tierverwertungsstelle entsorgt werden, einen Tierfriedhof gibt es im Märkischen Kreis nur in Letmathe. Bereits 2016 hieß es aus der Politik, dass viele Menschen eine große emotionale Bindung an ihr Haustier hätten, die mit dem Tod des Tieres nicht ende. Sie möchten um ihr Tier an einem würdevollen Ort trauern, hieß es.

Also wurde der STL am Piepersloh fündig: Der Bereich des Waldfriedhofes ist durch eine Straße abgetrennt. Aus Pietätsgründen seien die Friedhofsbereiche für Mensch und Tier sauber getrennt, hieß es bereits 2019 vonseiten des STL. Zu diesem Zeitpunkt waren die Planungen für den Tierfriedhof schon abgeschlossen, allerdings fehlte noch die Zustimmung der städtischen Baubehörde.

Die Baugenehmigung liegt nun aber bereits seit März vor, sagte STL-Werksleiter Heino Lange in der jüngsten Sitzung des STL-Ausschusses. „Die Arbeiten gehen voran, und ab 2021 sollten Tierbestattungen möglich sein.“ Die Planungen aus 2019 beinhalteten, dass neben dem Bereich mit kleinen Grabparzellen ein Holzhaus mit Veranda entstehen soll, in dem Trauernde von ihren verstorbenen Haustieren Abschied nehmen können.

Der Friedhof werde „würdevoll und stilvoll“ gestaltet, sagte Lange damals. Unklar ist noch, wie teuer die Bestattung auf dem Tierfriedhof sein wird. Die Preise müssten noch kalkuliert werden, sagt Andreas Fritz, stellvertretender STL Werksleiter.