Letzte Party im Johnny Mauser Club: „Das war‘s Leute“

Lüdenscheid - Mit einer letzten Party verabschiedet sich der Johnny Mauser Club am Samstag endgültig aus dem Lüdenscheider Nachtleben.

Wie bereits berichtet müssen die Betreiber Phillip Nieland und Fabian Kärnbach den Club nach acht Jahren schließen. „Es wird sicher noch die ein oder andere Träne kullern“, sagt Nieland wehmütig. Vor allem freuten sie sich aber auf eine „gute Party, wir hoffen, dass es friedlich bleibt und alle das hier positiv in Erinnerung behalten.“

Emotional war für die Club-Betreiber bereits der Dezember: „Es war schon wie ein Abschiedsmonat – wir haben viele letzte Termine gefeiert, darunter einige letzte Partys zu bestimmten Mottos oder mit Gästen wie Oli P.“, weiß Nieland. „Der Dezember hat jegliche Vorstellungen gesprengt. Natürlich im positiven Sinne.“

"Wir sind platt"

Alt bekannte und neue Gesichter, „viele liebe Worte von Gästen“ und durchweg gute Erfahrungen hätten die letzten Abende besonders geprägt. „Wir sind platt – aber positiv platt. Im Kern ist alles so eingetreten, wie wir es uns gewünscht haben.“

Den letzten Abend möchte das Johnny-Mauser-Team noch einmal richtig auskosten: „Es werden Personaldienstleister kommen und alle von uns haben frei, um feiern zu können. Selbst wenn jemand von uns hätte arbeiten wollen – ich hätte es unterbunden“, sagt Nieland schmunzelnd.

"Mehr als nur ein Job"

Bevor das letzte Fest am Samstag um 22.30 Uhr (Einlass ab 18 Jahre, Eintritt 8 Euro) unter dem Motto „That´s all Folks (übersetzt: Das war‘s Leute) – Die Closing-Party“ beginnt, feiert das Team einen „Abschied unter sich“: „Einige geladene Gäste kommen, darunter Mitarbeiter und Ehemalige“, sagt Nieland. Für viele sei das Mauser mehr als „nur ein Job“ gewesen. „Hier wurden Freundschaften geschlossen und einige Mitarbeiter haben ihre große Liebe kennengelernt.“

Doch der Abschied falle nicht nur dem Team schwer: „Wir wollten immer eine familiäre Ebene schaffen, das haben wir gut hinbekommen. Wir haben Subkulturen und Nischen bedient, Partys und Musik gemacht, mit denen sich Gäste wirklich identifizieren. Einige von ihnen wollten zuletzt gar nicht gehen, haben sogar geweint“, erzählt Nieland.

"Ich denke, wir tun das Richtige"

Vorerst seien er und Fabian Kärnbach aber gespannt auf die Zukunft. „Ich denke, wir tun das Richtige. Wer weiß, wie es weiter gegangen wäre. Wir dürfen viele positive Erinnerungen behalten.“ Für das Nachtleben in Lüdenscheid könnte die Schließung des Johnny Mauser Clubs durchaus eine Chance sein, sagt Nieland. Zwar planten sie nicht, einen neuen Laden an anderer Stelle zu eröffnen, in der Party-Szene werden sie allerdings hin und wieder präsent bleiben, kündigt er an.

Auch, um andere bei ihren Ideen aktiv zu unterstützen. „Ich hoffe nur, dass keine Lethargie eintritt. Das Club-Angebot ist vor allem für junge Leute so wichtig, hoffentlich tun sie etwas dafür. Man kann sich immerhin so wunderbar im Nachtleben verlieren.“