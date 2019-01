Letzte Sonderführungen durch "Pop und Pille" 

+ © Rudewig Die "alten Schätzchen" werden an ihren Herkunftsort zurückgebracht. © Rudewig

Lüdenscheid – Die Ausstellung „Pop und Pille“ in den Museen der Stadt wird definitiv nicht verlängert. Nach dem Abbau kommt ab 17. Februar die neue LWL-Ausstellung "Weimar im Westen" in die Ausstellungsräume in den Museen.