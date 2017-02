Letzte Erinnerung ans „Kunstforum“

Lüdenscheid - Die Entscheidung sollte längst getroffen sein, lässt aber weiter auf sich warten. Ob das Forum am Sternplatz abgerissen oder von Grund auf saniert wird, sei noch nicht entschieden, sagt auf LN-Nachfrage Geschäftsführer Mezori Younis. Man sei noch auf der Suche nach einem großen Ankermieter für den Komplex, betont Younis. An dessen Erfordernissen würde sich eine Baumaßnahme auch orientieren müssen.

Derweil ist der letzte Mieter – der Schuster – an den Rand des Eingangs gezogen; die Ladenlokale längs des Durchgangs zum Parkhaus stehen leer. Das Treppenhaus ist aus Brandschutzgründen abgeschottet. Somit ist das Forum quasi stillgelegt, was aber kein Dauerzustand sein könne und dürfe, wie Younis erklärt.

Als letzter Rest an Deko und Erinnerung an vergangene Zeiten, als der Bau eine kurze Blüte als „Kunstforum“ erlebte, haben die „Herren im Bad“ überdauert. Die Badewannenszene greift den bekannten Loriot-Sketch mit Herrn Dr. Klöbner und Herrn Müller-Lüdenscheidt auf und geht auf die Initiative des mittlerweile verstorbenen Architekten Jochen Dette zurück. Der hatte die Bronzefiguren gestiftet und als Hommage an den Zeichner Loriot 2006 im Forum aufgestellt. Mittlerweile wurde die Wanne buchstäblich an den Rand gedrängt und ist Sammelbecken für Kippen und Kerne. Das ist manchem Lüdenscheider ein Dorn im Auge, der sich etwas mehr Wertschätzung für das Ensemble wünscht. Der neue Eigentümer habe kein Interesse an dem Figuren-Duo, sagt Younis. Vielleicht, so die Überlegung, könne man die Wannenszene für einen guten Zweck versteigern. - sum