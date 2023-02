Letzte Chance auf „Early Bautz Tickets“

Von: Carolina Ludwig

Am Samstag, 4. Februar, werden die ersten 20 Acts für das Bautz Festival im August bekannt gegeben. © LSM/Bautz

Nur noch bis Freitag, 3. Februar, gibt es die „Early Bautz Tickets“ zum Frühbucher-Preis zu kaufen. Am Samstag geben die Veranstalter die erste Hälfte des Line-ups bekannt. Mit dabei zwei „Mega-Kracher“

Lüdenscheid – Es gibt Neuigkeiten vom Bautz: Am kommenden Samstag geben die Veranstalter die ersten 20 Acts bekannt, die am 18. und 19. August im Nattenberg-Stadion spielen werden.

„Unter den ohnehin klangvollen Namen sind gleich zwei Headliner zu finden, die zweifelsfrei unter die Kategorie ,Mega-Kracher‘ fallen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH. Mit dabei ist demnach eine der erfolgreichsten und beliebtesten Rockbands in Deutschland. „Zum anderen wird eine deutsche Solo-Künstlerin am Nattenberg auftreten, die seit 2018 zahlreiche wichtige Awards abgeräumt, mehrere Charts-Hits gelandet und Goldene Schallplatten gesammelt hat“, schreiben die Veranstalter.

Insgesamt treten beim dritten Bautz-Festival etwa 40 Acts aus verschiedenen Genres auf, die zweite Hälfte des Line-ups soll vor Ostern angekündigt werden. Beim Ticketkauf gilt: Vertrauen wird belohnt. Bis einschließlich Freitag gibt es das „Early Bautz 2-Tages-Ticket“ noch zum Frühbucher-Preis von 64,50 Euro (zuzüglich Vorverkaufs-Gebühr) auf der Bautz-Homepage oder im Klein Oho!-Shop im Stern-Center. Ab Samstag gelten dann die regulären Preise.