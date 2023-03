Was macht ein Mönch im MK mit einem Saxofon?

Von: Jutta Rudewig

Jürgen von der Lippe kommt nach Lüdenscheid. © Andre Kowalski

Was ist eine 5-Euro-Sängerin, warum ist Sex wie Mehl, wer sagt: Geh deine Oma melken, aus welcher Küche stammt heiliges Geschnetzeltes, was ist Manna-Hamham – und was macht ein Mönch mit einem Saxofon?

Lüdenscheid - Antworten auf Fragen wie diese gibt Jürgen von der Lippe bei einer Lesung aus seinem neuen Buch „Sex ist wie Mehl“. Jürgen von der Lippe, Jahrgang 1948 und als Hans-Jürgen Dohrenkamp geboren, ist bekanntermaßen Fernsehmoderator, Komiker, Musiker („Guten Morgen, liebe Sorgen“) und Buchautor.

2022 veröffentlichte er seine Sammlungen an Geschichten und Glossen mit dem Titel „Sex ist wie Mehl“. Daraus wird er im Kulturhaus vorlesen. Ob diese Fragen seine Gäste schon lange bewegt haben oder ihre Neugier gerade erst geweckt wurde - Jürgen von der Lippe beantwortet sie trotzdem.

Die Lesung findet statt am Freitag, 24. März, im Kulturhaus. Einlass in den Saal ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Es gibt noch Karten (Platzkarten). Sie kosten ab 35 Euro plus Gebühren über alle eventim-Vorverkaufsstellen und an der Theaterkasse.