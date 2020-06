Leser wundert sich: Mundschutzpflicht in der Gastronomie - nicht immer

Das steckt dahinter, wenn mal keine Maske getragen wird

Bei der Zubereitung von Speisen muss hinter einem Acrylglas- oder einem vergleichbaren Schutz keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Lüdenscheid – In Gastronomiebetrieben gilt zum Schutz vor Corona-Infektionen die Maskenpflicht – sowohl für Gäste als auch für das Servicepersonal. Wer an einem Tisch Platz nimmt, darf sie abnehmen. Doch wie sieht es in den Bereichen hinter dem Tresen und bei der Essensausgabe aus?