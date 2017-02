Neue Leser-Aktion: Wo sind die tiefsten Schlaglöcher in Lüdenscheid?

Lüdenscheid - Mit den ersten milden Temperaturen und dem Wegtauen des Schnees treten an vielen Stellen im Stadtgebiet die ersten Winterschäden zutage: Risse im Asphalt und mitunter tiefe Schlaglöcher. Auch wenn das Team des Stadtreinigungs- und Transportbetriebs (STL) nahezu durchgängig unterwegs ist, um Schäden zu reparieren, kann es nicht überall sein. Deshalb rufen die LN ihre Leser dazu auf, Fotos von Schlaglöchern einzusenden, von denen eine Unfallgefahr ausgeht.

„Wir sind eigentlich das ganze Jahr unterwegs, um Straßenschäden zu beseitigen – wenn es das Wetter zulässt“, betont STL-Werksleiter Heino Lange. Bislang seien die Wintermonate in einem durchschnittlichen Rahmen gewesen – und das spiegele sich auch in den Schäden wider.

Da viele Straßen zuletzt komplett saniert wurden, seien auch die Schäden nicht so gravierend. Dennoch würden noch etwa 40 Tonnen Asphalt verarbeitet, um die dicksten Löcher zu beseitigen.

Da die Mitarbeiter des STL aber nicht überall sein können, bitten wir unsere Leser um Unterstützung: Wir suchen nennenswerte Straßenschäden, von denen eine Unfallgefahr ausgehen könnte.

Senden Sie uns Fotos der Schäden und Schlaglöcher, inklusive der Angaben, wo das Bild aufgenommen wurde (Ortsteil, Straße, Hausnummer) – und zwar per E-Mail an ln@mzv.net oder ganz klassisch per Post an Lüdenscheider Nachrichten, Schillerstraße 20 in 58511 Lüdenscheid, jeweils versehen mit dem Stichwort „Schlaglöcher“.

Wer selbst kein Foto aufnehmen kann, meldet sich in der Redaktion unter Tel. 02351/158209.