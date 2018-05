Leonardo Rivera aus Honduras für FSJ im "dunklen" Lüdenscheid

Lüdenscheid - Tausende Kilometer hat Leonardo Daniel Pazzetti Rivera zurückgelegt, um für fast ein Jahr in einem Land zu leben, über das er nur wenig weiß.

Der 19-jährige Leonardo Daniel Pazzetti Rivera kommt aus Honduras, seit Oktober lebt er bei einer Lüdenscheider Gastfamilie und absolviert ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) in der katholischen Kindertagesstätte Die Arche.

„Die Kinder sind so süß, ich mag die Arbeit mit ihnen sehr“, sagt er. Die Worte gingen Leonardo Rivera anfangs nicht so leicht über die Lippen. „Er hat kein Wort Deutsch gesprochen, mittlerweile ist er richtig gut geworden“, sagt Kirsten Thiel vom Kita-Zweckverband im Bistum Essen, die als Personalleiterin das FSJ für den 19-Jährigen in Lüdenscheid möglich gemacht hat.

"Die Kinder lieben ihn"

Nachdem er und sein Vater sich in Honduras beim ICJA Freiwilligendienst weltweit gemeldet hatten, ging es mit der Anfrage beim Zweckverband recht schnell: „Wir haben dann die Kita Die Arche angesprochen, die sofort interessiert war“, sagt Thiel weiter.

„Er ist für unsere Kita sehr bereichernd, die Kinder lieben ihn und wir würden es sofort wieder machen“, betont Leiterin Dörthe Buhl. Beide Seiten hätten bereits viel voneinander gelernt. Die Sprachbarriere sei dabei kein Problem gewesen; am wenigsten für die Kinder: „Fußball konnten sie mit Leonardo schließlich trotzdem spielen“, erzählt Buhl schmunzelnd.

Für Profifußballer gehalten

Mittlerweile lese der 19-Jährige den Kindern sogar nachmittags vor. „Es war hochinteressant zu sehen, wie sie sich ihm gegenüber verhalten haben. Sie haben Leonardo quasi Deutsch beigebracht, mit ihm Memory gespielt und Vokabeltraining gemacht.“ Anfangs hätten die Kinder angenommen, Leonardo Rivera sei wohl ein berühmter Fußballspieler, erzählt Buhl. „Aber das wäre nur ein Traum“, ergänzt der 19-Jährige und lacht.

Der Sport und die Arbeit mit den Kindern liegen ihm, aber Deutschland wollte er aus einem anderen Grund kennenlernen: „Ich möchte Ingenieur werden, und Deutschland ist groß in dem Bereich“, sagt er.

Noch bis Ende August wird er in Lüdenscheid sein. Und obwohl er noch nie so viel Dunkelheit wie im deutschen Winter erlebt habe, gefalle es ihm hier „super, es war das beste Jahr“. Und wiederkommen möchte er auch: „Dann aber gerne als Ingenieur.“