Lennestraße: Bauarbeiten auf Bedarfsumleitung ein Tag eher abgeschlossen

Von: Olaf Moos

Ausnahmsweise eine gute Nachricht: Die Bauarbeiten auf der Lennestraße sollen früher abgeschlossen werden als ursprünglich geplant. © Cornelius Popovici

Die Bauarbeiten auf der Bedarfsumleitung Lennestraße in Höhe der Einmündung zum Buschhauser Weg werden voraussichtlich bereits am Donnerstagabend, 30. März, abgeschlossen.

Lüdenscheid - Weil dort an einer weiteren Stelle ein Wasserrohrbruch behoben werden muss, kommt es an diesem Tag allerdings für einige Stunden auch auf der Fahrbahn in Richtung Altenaer Straße zu Einschränkungen für den Verkehr. Darauf weist der Fachdienst Bauservice der Stadtverwaltung Lüdenscheid hin.

Kurz hinter der Worth-Kreuzung wird die geradeaus führende Fahrspur der Lennestraße laut Mitteilung aus dem Rathaus bis kurz hinter der Einmündung zum „Buschhauser Weg“ gesperrt. Der Verkehr wird über den Rechtsabbieger geführt.



Eine sogenannte „Anrampung“ an den Bordstein soll es geradeaus fahrenden Verkehrsteilnehmern ermöglichen, die Engstelle an der Einmündung passieren zu können. Die Bauarbeiten sollen am Donnerstag um 8.30 Uhr beginnen und bis spätestens 15 Uhr beendet sein, teilt der Fachdienst weiter mit.



Bis zum Donnerstagabend sollen außerdem die Arbeiten auf der Gegenfahrbahn abgeschlossen sein, die seit Montag laufen und ebenfalls für eine Engstelle sorgen.



Ursprünglich war die Fertigstellung dieser Maßnahme für Freitag geplant.