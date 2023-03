Lemberg oder Luzk? Lüdenscheid votiert für ukrainische Städtepartnerschaft

Von: Thomas Machatzke

Jens Voß ist SPD-Fraktionsvorsitzender. © Thomas Machatzke

Ukrainische Partnerstadt für Lüdenscheid! Die Verwaltung sucht jetzt. Und das in einer ganz bestimmten Region im Kriegsgebiet.

Lüdenscheid – Die Verwaltung hat seit Montag den Auftrag, sich nach einer neuen Partnerstadt für Lüdenscheid umzuschauen. Die neue Partnerstadt soll eine aus der ukrainischen Region Dnipropetrovsk sein. Und am besten sollten sie Merkmale mitbringen, die irgendwie zu Lüdenscheid und einer Partnerschaft passen.

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzauschusses folgten am Ende der Diskussion mehrheitlich dem Vorschlag der CDU-Fraktion, die eine solche Partnerschaft in Zeiten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine als Signal und Zeichen der Verbundenheit und Solidarität mit der Ukraine verstanden wissen will. SPD und Grüne waren direkt aufgeschlossen für den Vorschlag, die FDP legte für eine Zustimmung Wert darauf, dass für so eine Partnerschaft „Verbindendes“ zwischen den Städten gefunden werden solle – nach dem Vorbild der bisherigen Partnerstädte von Lüdenscheid.

Verbindendes zwischen den Städten

Darauf ließen sich die anderen Parteien gerne ein. SPD-Ratsherr Gordan Dudas verwies in diesem Kontext sogar direkt auf ein Portal des Landes, das mögliche Städte für eine Partnerschaft offeriere und schlug direkt eine 75 000-Einwohner-Stadt dieser Region vor – da wäre zumindest die Einwohnerzahl direkt vergleichbar.

Kritik am CDU-Vorschlag gab es aus dem Lager der kleinen Parteien. ÖDP-Ratsherr Claudius Bartsch nannte das Bestreben eine „unnötige Provokation und Instrumentalisierung des Krieges“ und erntete dafür vor allem aus den SPD-Reihen lautstarke Empörung. Jupp Filippek von den Linken merkte an, dass er dem Vorschlag durchaus zugestimmt hätte, wenn der Rat sich nicht zuletzt für eine Aussetzung der Partnerschaft mit dem russischen Taganrog ausgesprochen hätte. „Eine Städtepartnerschaft sollte immer etwas Sinn- und Friedensstiftendes sein“, stellte Filippek fest.

„Partnerschaften müssen gelebt werden“

Mit seinem Ergänzungsantrag, auch gleichzeitig neue Partnerstädter im Irak und im ehemaligen Jugoslawien zu suchen, erlitt Filippek erwartungsgemäß Schiffbruch. Filippek hatte dies damit begründet, dass auch diesen Ländern das Unrecht völkerrechtswidriger Kriege widerfahren sei. Während diese Sichtweise weitgehend nicht geteilt und der Antrag generell abgelehnt wurde, stellte der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Voß zudem fest: „Partnerschaften müssen gelebt werden – im Irak ist das schwierig vorstellbar.“

Voß brachte dafür eine Idee für die Auswahl einer Partnerstadt in der Ukraine ein: Da er von einigen Lüdenscheidern wisse, die nach der Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg aus Wolhynien nach Lüdenscheid gekommen seien, könne man vielleicht aus diesem Gebiet eine Stadt auswählen. Denkbar wären da Lemberg oder Luzk.