Lüdenscheid ist "eine der sichersten Städte in ganz Nordrhein-Westfalen"

Die Betonung muss hier offenbar auf "in NRW" liegen, denn die Häufung einer Vielzahl von Einzelfällen in den letzten Jahren seit ca. 2012/13 gibt dennoch Anlass zur Sorge. Dies trifft auch deshalb zu, weil es eine beträchtliche Dunkelziffer von Vorfällen etwa in der Kategorie versuchter Einbruch oder versuchter Diebstahl gibt, die der Polizei gar nicht gemeldet wurden.

Wenn man die sieht, dann hat man diesbezüglich erhebliche Sorgen.

Angesichts drohender beträchtlicher Schäden bis hin zur Brandstiftung mit daraus resultierendem Millionen Euro Umweltschaden (in NRW, insbesondere im Rheinland, wurden z.B. in den letzten Jahren alleine 3 Galvanik-Betriebe von Einbrechern angezündet), die für Unternehmen ggf. potentiell existenzbedrohend sein können, sollte die Polizei ihre Kontrolltätigkeit aufrechterhalten und ggf. ausbauen. Der dreiste Einbruch in Kierspe, offenbar erfolgt unter Einsatz von Spezialwerkzeug zum Abbrechen von Schliesszylindern wie sie Schlüsseldienste einsetzen, zeigt, wie dreist Banden aktuell vorgehen und dass dies durchaus auch im Märkischen Kreis geschieht.

Beispielsweise in Lohmar finden seit Jahren grosse Kontrollaktionen -zum Teil alle paar 2 Wochen- nachts sogar auf autobahnähnlich ausgebauten Bundesstrassen an Autobahnauffahrten usw. statt. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Täter in unsere Region verdrängt werden, wie es seit Jahren bereits zu beobachten ist, als süddeutsche Bundesländer (Bayern) ihre Massnahmen intensivierten und die Täter nach NRW weiterreisten.

Es würde doch auch irgendwie nicht ganz zusammenpassen, dass die Bundesregierung und aktuell die EU (letztlich auf eine Initiative der Bundesregierung seit 2007) grosse Angst vor Diebstahl verschiedener Arbeitsmaterialien von Unternehmen und Privatpersonen durch Terroristen hat und die betreffende EU-Task-Force gerade insbesondere eine neue Meldepflicht für Diebstähle sogar im nicht-gewerblichen Bereich in der EU-Verordnung 98/2013 einführen will, wenn die hiesige Polizei ihre Massnahmen noch zurückfahren würde. Immerhin könnten vielerorts Dinge gestohlen werden, die schon in kleinsten Mengen geeignet wären, tausende Bürger (z.B. bis zur Bewusstlosigkeit; dafür reicht bei manchen Stoffen bereits eine einstellige Milligramm-Menge, die ggf. in Kilomengen vertrieben werden) erheblich zu vergiften. Die stehen zwar in Tresoren/Giftschränken, aber völlig sicher vor solchen semi- bis hochprofessionellen Tätern sind die leider auch nicht, wenn die Polizei nicht mehr die Rahmenbedingungen für innere Sicherheit gewährleisten würde.

Man sieht nachts übrigens seit einigen Monaten meiner Meinung nach Streifenwagen der Polizei fast schon auffallend seltener als früher auf den Hauptstrassen.