Johannisloge vergibt Preise

Lüdenscheid - Überraschung bei der 26. Verleihung des Förderpreises der Johannisloge „Zum Märkischen Hammer“: Mit Lukas Langbehn und Jakob Scheidtweiler erhielten ein Saxofonist und ein Gitarrist die beiden Förderpreise.

In seiner kurzen Laudatio benannte Nico Goldbach, Schatzmeister der Loge, zu den musikalischen Kriterien noch weitere, die für die Vergabe entscheidend gewesen seien. Bei Langbehn hob er die „tiefe Leidenschaft für die verschiedenen Stile“ wie auch die Bereitschaft, sich in das kulturelle Leben in der Stadt einzufügen, hervor. Zu Scheidtweiler gewandt meinte Goldbach, dass zu der erstaunlichen Qualität des Spiels noch die Bereitschaft hinzukomme, Veranstaltungen einen musikalischen Rahmen zu geben. Dazu fügte er auch noch das hohe soziale Engagement des Gitarristen an.

Das traditionelle Kammerkonzert vor der Preisvergabe verfolgten auch Bürgermeister Dieter Dzewas und Logenmeister Peter Thonemann. Da sprang Alexandra Meier am Piano beherzt mit der Scène de ballet (Opus 100) von Charles-Auguste de Bériot für den erkrankten Trompeter Jonas Weber ein. Adrianna Hudalla setzte aus Debussys berühmter Suite „bergamasque“ das Stück „Clair de lune“ gediegen in Szene. Ungewohnt in diesem Rahmen: Begleitet von Daniel Scholl (Gitarre) bot Frieda Giraud von Nouvelle-Chanson-Sängerin „Zaz“ das Lied „Je veux“, glänzte mit warmer ausdrucksfähiger Stimme. Preisträger Jakob Scheidtweiler fand über Bach bei Fernando Sors „Les folies d’Espagne“ (Opus 15) zu exzellentem Spiel. Saxofonist Lukas Langbehn setzte Piazzollas „Street Tango“ glänzend um.

Die Wende am Ende: Der Förderverein „Freunde der Musikschule“ hängte sich an die Preisverleihung und vergab „Sonderpreise“ an zwei junge Ensembles: Das Tuba-Quartett und das Streicherensemble der vier Waimann-Töchter erhielten in Anerkennung ihrer Entwicklung Sonderpreise.