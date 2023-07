Schwimmen in Lüdenscheid

+ © Cedric Nougrigat Schon wieder Probleme mit der Feuchtigkeit: Das Lehrschwimmbecken der GS Lösenbach war eigentlich erst 2021 aufwändig saniert worden. In dieser Woche wurden die Bodenfliesen schon wieder entfernt. © Cedric Nougrigat

Das Gebäude der Grundschule Lösenbach steht unverändert und wartet auf seinen Abriss, gearbeitet wird dieser Tage nur im Lehrschwimmbecken der Schule, in dem in dieser Woche der Austausch der Bodenfließen des Beckens begonnen hat.

Lüdenscheid – „Wir haben in Lüdenscheid immer wieder Probleme mit der Feuchtigkeit“, sagt Jürgen Kotziers vom Fachdienst Schule und Sport des Stadt, „bevor es richtig anfängt zu schimmeln und das Bad am Ende für den normalen Lehrbetrieb in der Schulzeit ausfällt, setzen wir deshalb nun diese Maßnahme um. Sie ist ganz bewusst für den Zeitraum der Sommerferien geplant worden. Es ist aber keine große Sache.“

Mit anderen Worten: Wenn im August die Schule wieder losgeht, soll das Schwimmbecken wieder zur Verfügung stehen.

Dass überhaupt Fliesen ausgetauscht werden müssen, ist gleichwohl ein wenig überraschend: Erst im Sommer 2021 hatte die Zentrale Gebäudewirtschaft vermeldet, dass eine aufwändige Sanierung des Fliesenbodens nach knapp zweieinhalb Jahren abgeschlossen worden sei.

Lehrschwimmbecken Lösenbach: Schon wieder Probleme mit der Feuchtigkeit

Seinerzeit hatte man noch besonderen Wert darauf gelegt, Teile des gefliesten Beckenumlaufs noch einmal zu beschichten und mithin abzudichten, sodass bei der Nutzung des Beckens kein Wasser mehr in den Boden eindringen sollte. Genau das war seinerzeit vor der Sanierung passiert: Die Fugen des alten Fliesenbodens waren immer mal wieder nachgebessert worden, trotzdem war an manchen Stellen Wasser durchgekommen und in den Boden gesickert.

Durch die zunehmende Feuchtigkeit sei der Estrich, also der Untergrund für den Fliesenboden, mit der Zeit verfault. Aus diesem Grund hatte man den Boden der Schwimmhalle rund um das Becken komplett entkernt. Vor der Erneuerung hatte man das Mauerwerk ausgiebig getrocknet. Das Ergebnis könne sich auf jeden Fall sehen lassen, hatte Andreas Beckmann seinerzeit für die ZGW zufrieden festgestellt.



Dass nach nur zwei Jahren schon wieder nachgebessert werden muss, hätte seinerzeit wohl niemand für möglich gehalten. So aufwändig wie 2021 wird die Maßnahmen nun zwar nicht, der Boden des Schwimmbeckens war indes in dieser Woche bereits komplett von einem Presslufthammer von den Fliesen befreit worden. Schon bald sollen die alten Fliesen durch neue ersetzt sein – und dann geht der Schwimmunterricht weiter.

Neben dem großen Nattenberg-Bad hat die Stadt nur noch die Lehrschwimmbecken in der Lösenbach und in Gevelndorf. Das reicht nach der Schließung des Schwimmbeckens in der Sportklinik in Hellersen gerade, um alle Bedarfe zu befriedigen. Der dauerhafte Ausfall eines Beckens wäre für den Schwimmbetrieb nicht zu verkraften.