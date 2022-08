Lehrschwimmbecken: Zu wenig Wasser für zu viele Kinder

Von: Thomas Machatzke

Infolge der Corona-Pandemie sind viele Kinder Nichtschwimmer geblieben. © Christian Charisius

Die steigende Zahl der Nichtschwimmer in Deutschland und die Anzahl der tödlichen Schwimmunfälle geraten regelmäßig in den öffentlichen Fokus. Schwimmfähigkeit ist insofern immer auch Prävention von Ertrinkungsunfällen. Grundsätzlich zählt Schwimmen bei allen Geschlechtern und generationenübergreifend zu den beliebtesten Sportarten.

Lüdenscheid – Diese Feststellungen waren im Sportausschuss dem Bericht des Fachdienstleiters Matthias Reuver vorangestellt. Auch in Lüdenscheid macht man sich Sorgen. Erst erschwerte die Corona-Pandemie die Schwimmausbildung von Kindern. Nun stehen durch den Ausfall des Schwimmbeckens in der Sportklinik in Hellersen seit Januar noch weniger Möglichkeiten zur Verfügung als in der Vergangenheit.

Reuver macht sich durchaus Sorgen – und lässt nun prüfen, welche Möglichkeiten zur zusätzlichen Nutzung noch in den Lehrschwimmbecken der Grundschulen in Gevelndorf und am Buckesfeld (bisheriges Gebäude der GS Lösenbach) bestehen. „Eine vollständige Auslastung scheitert im Moment an den technischen Möglichkeiten“, erklärte Reuver, „deshalb prüft aktuell ein externes Büro, ob man die Technik umstellen kann. Wir haben im Moment sogar die Hoffnung, dass das Ganze durch die technische Umstellung wartungsfreundlicher werden könnte.“

Die Mitglieder des Ausschusses teilten die Sorge, was die Schwimmerziehung angeht. Michael Dregger (CDU) machte im Namen des Stadtsportverbandes das Angebot, dass die Stadt finanzielle Mittel, die die Vereine beim Landesförderprogramm „Moderne Sportstätte“ nicht abrufen würden, für die Lehrschwimmbecken nutzen könne. Jens Voß (SPD) erinnerte daran, dass die Stadt in der Grundschule Brügge ein ehemaliges Lehrschwimmbecken stillgelegt hat, das sogar größer ist als jene in Gevelndorf und am Buckesfeld. „Man könnte untersuchen, was es kostet, dieses Becken wieder zu ertüchtigen“, stellte Voß fest, „das würde auch die Attraktivität Brügges erhöhen.“

In Brügge gibt‘s noch Mauersteine statt Edelstahl

Die Chancen hierfür sah die Verwaltung eher gering. Dierk Gelhausen verwies darauf, dass in Brücke noch ein gemauertes Becken bestehe, hier müsste ein komplett neues Edelstahlbecken eingesetzt werden. Matthias Reuver verwies zudem darauf, dass das Areal des ehemaligen Schwimmbades der Grundschule in den Planungen für Erweiterungen für den Offenen Ganztag eine Rolle spielen könnte.