Lehrermangel durch A45-Sperrung: Lüdenscheid stark betroffen

Von: Jan Schmitz

Die Folgen der A45-Sperrung haben den bestehenden Lehrermangel im Märkischen Kreis und insbesondere in Lüdenscheid noch einmal erhöht.

Lüdenscheid – „Die Lehrerversorgungssituation ist flächendeckend angespannt, mal mehr und mal weniger. Im Märkischen Kreis ist es mehr“, sagt Sprecher Christoph Söbbeler. Dies hänge mit der speziellen Lüdenscheider Verkehrssituation seit der Brückensperrung zusammen. Die Personal-Lücke ist dabei in nahezu allen Schulformen größer als im restlichen Regierungsbezirk.

Auch schon vor der A45-Sperrung fehlten im September 2021 kreisweit 141 und in Lüdenscheid 62 Lehrer. Nach der Sperrung waren ein Jahr später 325 Stellen an Schulen im Märkischen Kreis unbesetzt, 88 davon in Lüdenscheid. Das entspricht einem prozentualen Zuwachs von 130 Prozent auf Kreisebene und 40 Prozent in Lüdenscheid – so viel wie in keinem anderen Kreis in NRW. „Das Problem ist erkannt. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ein Auge darauf zu haben“, sagt Söbbeler. „Nüchtern und ernüchtert“ müsse man feststellen, dass „uns die Situation auch in den nächsten Jahren noch begleiten wird“.

Für die Schüler bedeutet der Lehrermangel unter anderem mehr Unterrichtsausfall, für die Lehrer eine individuelle Mehrbelastung. Denn: Neben der problematischeren Anfahrtssituation gleichen viele Kollegen die fehlenden Stellen durch persönlichen Einsatz aus. Diese Belastungen und die Corona-Folgen führen zu höheren Krankenständen. Im Wissen um die derzeitige Situation im Märkischen Kreis sei es auch schwierig, freie Stellen zu besetzen, heißt es von der Bezirksregierung. Wer pendelt, stellt sich zudem die Frage, ob er den Dauerstau für mehrere Jahre hinnehmen möchte. Schon seit Jahren gibt es mehr Versetzungsanträge aus dem Märkischen Kreis heraus als in den Kreis hinein, dieses Ungleichgewicht hat sich seit der Sperrung der A45 aber noch einmal vergrößert.

Jeder Antrag auf eine Versetzung werde als Einzelfall geprüft

Es ist ein Teufelskreis, den die Bezirksregierung und die für die Grundschulen zuständigen Schulräte mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen zu begegnen versuchen. So wird jeder Antrag auf eine Versetzung als Einzelfall geprüft. Dabei berücksichtigt die Bezirksregierung bei Wegbewerbungen auch die Schulsituation der abgebenden Schule sowie die Fächerkombination des Lehrers oder der Lehrerin. Dabei geht die Bezirksregierung dem Vernehmen deutlich rigider vor als in der Vergangenheit, um die Lehrerversorgung im Märkischen Kreis aufrecht zu erhalten. „Man muss mit den Leuten reden. Wenn sie den Wunsch haben, sich wegbewerben zu wollen, schaut man sich die Situation an und kann auch sagen. Es tut uns leid, aber das funktioniert im Moment nicht“, berichtet Söbbeler auch von Ablehnungen. Lehrer von anderen Schulen abzuordnen, sei eine andere Möglichkeit, um Engpässe zu überbrücken.

Die Personalausstattung nach Schulformen in Lüdenscheid Zum 1. Februar 2023 waren in Lüdenscheid über alle Schulformen hinweg rechnerisch 76,2 Stellen unbesetzt. Sie verteilen sich auf Grundschulen (26,8), Förderschulen (19,7), Gymnasium (9,8), Gesamtschule (9,8), Realschule (9,5) und Hauptschule (4,0), während es an den Lüdenscheider Berufskollegs einen Überhang von 3,6 Stellen gegenüber dem errechneten Stellenbedarf gibt. Bei der Gesamtquote, die die Personalausstattung gemessen am Stellenbedarf ausweist, liegen die Lüdenscheider Schulen mit Ausnahme der Berufskollegs deutlich unter dem Schnitt des gesamten Regierungsbezirks Arnsberg (in Klammern): Grundschulen 85,4 (91,3), Förderschulen 79,3 (92,3), Gesamtschule 91,2 (96,1), Gymnasien 93,0 (94,9), Realschulen 89,2 (96,8) und Hauptschule 88,2 Prozent (98,3).

Unter anderem diese Maßnahmen konnten die Versorgungssituation zum Schuljahreshalbjahr etwas verbessern. Zum 1. Februar 2023 waren laut Bezirksregierung Arnsberg im Kreis „nur“ noch 240 Lehrerstellen vakant (76 in Lüdenscheid). Am grundsätzlichen Lehrermangel an Lüdenscheider Schulen ändert das aber nur wenig.

Ob alle ausgeschriebenen Stellen besetzt werden können, sei unklar

Zuletzt hatte Beate Hüls, Schulleiterin der Otfried-Preußler-Schule in Gevelndorf, die Einrichtung eines Teilstandorts während Sperrung der Altenaer Straße auch mit Verweis auf Personalmangel abgelehnt. Bei einer Quote von 85 Prozent des Stellenbedarfs sei das nicht zu stemmen. Mehrere Stellen sind an der Schule ausgeschrieben. Ob sie besetzt werden, ist unklar. „Es ist schwierig, neue Lehrer dazuzubekommen – aufgrund der Verkehrssituation.“, sagt Hüls.

Es ist ein mühsames Unterfangen seit der A45-Sperrung, weiß man auch bei der Bezirksregierung. Anfang Februar waren im Kreis 112 Stellen ausgeschrieben, in Lüdenscheid 33. Zum nächsten Einstellungstermin am 1. Mai gibt es bislang nur wenige Zusagen – fünf im Kreis, davon eine in Lüdenscheid.