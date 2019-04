Parfüm-Boutique verlässt das Stern-Center, jetzt ist sie hier zu finden

Lüdenscheid - Neueröffnung in der Lüdenscheider Innenstadt. Ein weiterer Leerstand wurde beseitigt. Neues Leben gibt es in den ehemaligen Räumlichkeiten des Fleischer-Imbiss Geier.

„Corner Boutique“ heißt die neue Parfümerie an der Wilhelmstraße 24. Das überwiegende Angebot von Inhaberin Bahar Yildirim besteht aus „Parfüm-Dupes“: Das sind Duftzwillinge von originalen Markendüften.

Sie bietet etwa 500 verschiedene Düfte der Marke „Loris Parfüm“ an. „Da ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei“, sagt Yildirim. Zuvor bot sie ihre Ware an einem Stand im Stern-Center an.

Nachdem ihr Vertrag dort auslief, entschied sie sich in die ehemaligen Räumlichkeiten des Fleischer-Imbiss Geier einzuziehen.

Neben den Parfüm-Dupes bietet sie Deos, Bodysprays, Raumdüfte, Modeschmuck und Helium-Ballons an.