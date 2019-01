Leerstand an der Altenaer Straße: Welche Handelskette folgt aufs Rewe-Center?

Das ehemalige Rewe-Center befand sich an der Altenaer Straße.

Lüdenscheid - Mitte November schloss das Rewe-Center an der Altenaer Straße für immer die Pforten – und damit einer der wenigen Fachmärkte in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

Ursprünglich hatte das Unternehmen geplant, das Center bis zum Jahresende zu öffnen, doch nachlassende Kundenströme sorgten für das vorzeitige Aus sieben Wochen vorher.

Das Rewe-Center war von den Umleitungen und Sperrungen in der Innenstadt betroffen und zuletzt nur eingeschränkt erreichbar. 60 Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz. Der Mietvertrag endete am 31. Dezember 2018.

+ Anfang November kündigte Rewe das Aus mit einem Aushang an. © Nougrigat Das Gebäude wurde ordnungsgemäß übergeben. Nach Informationen unserer Zeitung bemüht sich der Eigentümer – ein Düsseldorfer Immobilienunternehmen – derzeit um einen Nachmieter. Gespräche laufen demnach mit mehreren Interessenten.

Kaufland aus dem Rennen?

Der zwischenzeitlich immer wieder genannte Kandidat Kaufland soll sich nach LN-Informationen nicht mehr in der engeren Auswahl befinden. Alternativ soll es auch Überlegungen geben, das Eck-Gebäude abzureißen und an der selben Stelle gemäß der Anforderungen an einen modernen Fachmarktstandort neu zu bauen. Damit wäre man für mehr Handelsketten interessant.

Eine Entscheidung dazu soll dem Vernehmen nach in den nächsten Wochen fallen. Ein Verkauf des innenstadtnahen Filetstücks steht dagegen nicht zur Debatte. Zwischenzeitlich war das Rewe-Center auch als Standort für die neue Feuerwache im Gespräch. Diese wird nun an der Wiesenstraße gebaut.