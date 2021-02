Leere Schmuckschatullen an Landstraße im MK gefunden: Polizei sucht Zeugen

Mysteriöser Fund

Die Polizei fragt: Wem kommen die Schmuckschatullen bekannt vor? Wer hat beobachtet, wie sie entsorgt wurden?

Sechs kleine Schmuckschatullen, die eine Spaziergängerin am Piepersloh gefunden haben, stammen eventuell aus einem Einbruch. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Lüdenscheid - Die Polizei bittet um Hinweise zur Herkunft von sechs kleinen Schmuckschatullen. Eine Spaziergängerin hatte die Kästchen, wie die Pressestelle der Polizei jetzt mitteilt, bereits vor Weihnachten am Rand der Herscheider Landstraße gefunden – in der Nähe des Ortseingangsschildes am Steakhaus Piepersloh.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Schatullen im Zusammenhang mit einer Straftat stehen. Die Fundstücke wurden sichergestellt.

Zeugen, die die Schmuckkästchen wiedererkennen oder ein Auto beobachtet haben, dessen Insassen die mutmaßlichen Beutestücke entsorgt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 90990 bei der Lüdenscheider Polizei zu melden.