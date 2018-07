Ein Löscheimer aus Leder

Lüdenscheid - Mit einem Eimer, wie man ihn heute kennt, hat unser neues Ausstellungsstück im Virtuellen Museum wenig gemeinsam. Es sieht eher aus wie ein stabiler Beutel, vielleicht sogar ein Futtersack. Aber es handelt sich in der Tat um einen Eimer, genauer gesagt um einen Feuerlöscheimer. Gefertigt ist er aus Leder.

Wer in die Annalen der Feuerwehrgeschichte, insbesondere auch der in Lüdenscheid, blickt, wird schnell herausfinden, dass Feuerlöscheimer aus Leder in früheren Jahrhunderten weitverbreitet und über Jahrhunderte eines der wichtigsten Handwerkszeuge bei der Brandbekämpfung waren.

In der Feuerordnung von Bürgermeister Cronenberg aus dem Jahr 1693 wurde unter anderem die Lagerung und Beaufsichtigung von Löschgeräten festgelegt. Dazu zählten auch städtische Ledereimer, die bis ins 18. Jahrhundert hinein im Turm der Kirche aufbewahrt werden sollten.

Das vorliegende Exemplar dürfte allerdings etwas jüngeren Datums sein, wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Wie die Aufschrift ganz klar erkennen lässt, handelt es sich um einen Löscheimer der Firma P.C. Turck Wwe. Diese wurde 1791 von Peter Caspar Turck gegründet, noch als P.C. Turck. Der Name P.C. Turck Wwe. entstand erst nach dem Tod des Firmengründers. 1892, also gut 100 Jahre nach der Gründung, wurde dort unter der Leitung von Jul. Turck jun. auch eine eigene Betriebsfeuerwehr gegründet. Ob der Eimer aus jener Zeit stammt oder vielleicht noch ein wenig älter ist, lässt sich nur mutmaßen.

Immerhin waren Privathaushalte, aber erst recht Firmen dazu verpflichtet, Löscheimer griffbereit zu haben. Seit der genannten Feuerordnung von 1693 hatte jeder Bürger an seinem Haus einen Feuerhaken, eine Feuerleiter und einen Löscheimer vorzuhalten.

Sechs Mal brannte Lüdenscheid ab

Aber auch damit ließ sich die bislang letzte Brandkatastrophe nicht verhindern: 1723 brannte Lüdenscheid wieder, zum inzwischen sechsten Mal. Alle diese Stadtbrände waren verheerend – vor allem wegen der Not und des Elends in der Folge. Innerhalb von nur weniger als einer Stunde war die Stadt 1723 abgebrannt. „....dass fast in einem huy oder längstens einer 4tel Stunde die gantze Stadt in leichter Loh und Flamme gestanden,...“ heißt es in der Brandakte vom 23. August 1723, eine Woche nach dem Brand. Bis die Stadt wieder aufgebaut war, sollte es einige Jahre dauern. Erst dann gab es auch einen größeren Platz vor der Kirche.

Aber nicht nur Lüdenscheid hatte solche Schicksale zu erleiden. In jenen Jahrhunderten kam es in zahlreichen Städten immer wieder zu Bränden. Die eng beieinander stehenden Häuser waren mit Strohdächern und leicht brennbarem Fachwerk gebaut. Dazu die offenen Feuer zum Wärmen, Kochen und als Lichtquelle – die Gründe für die Brandgefahr lagen auf der Hand, trotz aller Vorsicht. Nach dem fünften Brand 1681 waren alle Schmieden und Drahtzieher, die sich zuvor mitten zwischen den Häusern in der Stadt angesiedelt hatten, vor die Stadtmauern, an die heutige untere Wilhelmstraße, verwiesen worden.





Gründung der Freiwilligen Feuerwehr 1878





Auch nach dem Feuer von 1723 gab es in Lüdenscheid immer wieder große Brände, aber die blieben dann in der Regel auf ein Objekt beziehungsweise einen kleineren Bereich beschränkt. Die Provincial-Feuerordnung von 1841 brachte erstmals geordnete Bahnen in die Brandbekämpfung, unter anderem durch die Einführung einer Pflichtfeuerwehr, in der alle Bürger zwischen 18 und 55 Jahren mitmachen mussten.

Im März 1860 wurde den Turnern beim Rheinisch-Westfälischen Turnfest in Düsseldorf im Interesse des Gemeinwohls empfohlen, freiwillige Feuerwehren zu gründen. Aber in Lüdenscheid wurde der erste Turnverein erst 1861 gegründet. Zehn Jahre später erklärten sich Turner bereit, „bei Feuergefahr tätig an den Rettungsarbeiten mitzuwirken“. Am 30. Mai 1877 schließlich kamen Turner und angesehene Bürger überein, eine Freiwillige Feuerwehr aufzubauen, die offizielle Gründung folgte ein Jahr später.





Bis 1881 existierten Freiwillige und Pflichtfeuerwehr nebeneinander. Schließlich wurde eine neue Feuerverordnung erlassen, die das Verhältnis regelte und die Freiwillige Feuerwehr zum Kern der Feuerwehrmannschaften machte. Aber auch dann blieben Löscheimer noch lange ein wichtiger Ausstattungsgegenstand, nicht zuletzt, um damit Wasser zu den Spritzen zu tragen.

Ob der vorgestellte Löscheimer erst für die Betriebsfeuerwehr von P.C. Turck Wwe. angeschafft wurde oder vielleicht schon vorher, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Da er aber durch die Beschriftung einen offiziellen Charakter hat, liegt es nahe, ihn mit der Betriebsfeuerwehr in Verbindung zu bringen. Diese unterhielt einen guten Kontakt zur Freiwilligen Feuerwehr der Stadt. 1910 nahm man gemeinsam am Verbandstag des Westfälischen Feuerwehrverbandes in Haltern teil. Die Betriebsfeuerwehr bestand bis 1934.