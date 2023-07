Lebensmittelproduktion statt Self-Storage: Stadt sperrt Gebäude

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Im März hatte der Fachdienst Bauordnung den Betrieb in Teilen des Gebäudes Talstraße 104 stillgelegt. © Popovici

Der Lagerflächen-Anbieter Safe-Box soll Brandschutzauflagen nicht erfüllt haben und entsprechende Genehmigungen für gewerbliche Nutzungen nicht eingeholt haben. Die Stadt legte den Betrieb vorerst still.

Lüdenscheid – Die Vermietung von kleineren Lagerflächen, sogenannten Self-Storage-Boxen, liegt im Trend. Einer der darauf spezialisierten Anbieter vermietet in den Räumen des ehemaligen Netto-Marktes in der Oberstadt solche Flächen, ein anderer will künftig so ein Angebot im ehemaligen Adler-Modehaus am Rosengarten schaffen. Ein dritter Anbieter, die Safe-Box Self Storage GmbH, ist mittlerweile nicht mehr in der Bergstadt aktiv. Im März hat man das Angebot mit den Lagerboxen im Haus Talstraße 104 aufgegeben.

Und seitdem mehren sich in Sozialen Medien wie Facebook Beiträge von vermeintlichen Kunden, die davon berichten, dass die beim Unternehmen hinterlegten Kautionszahlungen bisher noch nicht erstattet worden seien. Auf Anfrage unserer Redaktion bei den Verantwortlichen von Safe-Box Duisburg, die die Lüdenscheider Niederlassung betrieben, hieß es, dass die Ansprechpartnerin in dem Fall derzeit nicht im Hause sei. Eine direkte Anfrage via E-Mail mit der Bitte um zeitnahe Beantwortung blieb mehrere Tage unbeantwortet. Auf erneute telefonische Anfrage, wurde der Redaktion mitgeteilt, dass man in der kommenden Woche zur Sache Stellung beziehen wolle.

Zwischenzeitlich erreichte die LN-Redaktion allerdings eine Stellungnahme der Stadt Lüdenscheid zur Immobilie Talstraße 104, die sich im Eigentumsbesitz des Lagerraum-Anbieters befindet. Darin schildert der Fachdienst Bauordnung die Umstände, die am 16. März 2023 dazu führten, dass ein Großteil des Gebäudes stillgelegt und ordnungsbehördlich versiegelt wurde. So sei es bereits am 30. Juni 2021 zu einer Brandverhütungsschau durch die Feuerwehr und des Fachdienstes gekommen. Neben Mängeln beim Brandschutz seien dabei ungenehmigte bauliche Änderungen und Nutzungsänderungen aufgefallen.

Tatsächliche Nutzung der Räume war der Stadt nicht bekannt

Obwohl zu diesem Zeitpunkt der Betrieb mit der Lagerflächenvermietung bereits anderthalb Jahre lang geführt wurde, habe der Stadt bis dato für das Objekt Talstraße 104 weiterhin die alte Genehmigung über eine Betriebsstätte für Elektrofertigung vorgelegen.

„Zur nachträglichen Legalisierung reichte der Inhaber im September 2022 im Laufe des Verfahrens den notwendigen Bauantrag für eine Nutzungsänderung ein. Eine daraus resultierende Anforderung war die Installation einer flächendeckenden Brandmeldeanlage wegen der hohen Brandlasten in den vielen kleinen Lagerboxen. Der Inhaber bat daraufhin um die Abstimmung alternativer Brandschutzmöglichkeiten vor Ort“, schreibt die Stadt.

Beim Ortstermin im März dieses Jahres hätten nun aber Mitarbeiter der Stadt sowie der Brandschutzdienststelle der Feuerwehr festgestellt, dass die Räume – anders als bisher angegeben – nicht nur zu Lagerzwecken genutzt wurden. Es hätten sich dort auch dauerhaft Personen in vermieteten Büroräumen aufgehalten. Auch eine Lebensmittelproduktion sei im Haus untergebracht gewesen.

Unter Berücksichtigung der noch immer nicht vollständig beseitigten Brandschutzmängel seien umgehend die weitere Nutzung des Erd- sowie Obergeschosses im Rahmen der Gefahrenabwehr untersagt worden. „Im Falle eines Brandes und einer Verrauchung in den Gängen zwischen den Lagerboxen und Fluren ohne funktionierende Rettungswegführung und Brandabschlüsse wären Personen ohne Orientierung der Gefahrensituation ausgesetzt gewesen“, schreibt die Stadt weiter. Es habe die ständige Gefahr bestanden, dass sich bei einem Brand Feuer und Rauch ungehindert hätten ausbreiten können. Sich im Gebäude aufhaltenden Personen wäre es im Ernstfall nur erschwert möglich gewesen, sich selbst zu retten beziehungsweise von der Feuerwehr gerettet werden zu können.

Bauantrag wurde eingereicht und wieder zurückgezogen

Der alternativlosen Anforderung einer Brandmeldeanlage habe der Hauseigentümer nachkommen wollen, ein folgend bei der Stadt eingereichter Bauantrag sei schlussendlich genehmigungsfähig gewesen, heißt es. Der Bauantrag sei mittlerweile zurückgezogen worden. Somit habe das Unternehmen die Entscheidung zur Auflösung des Standortes selbstständig getroffen. Anders als bei Safe-Box und deren anderen Mietern im Haus wurde bei der Musikschule Music Store im Erdgeschoss nichts beanstandet.