Lebensmittel-Retter per App: „Too good to go“ in Lüdenscheid

+ © Malte Cilsik Die App „Too good to go“ erfreut sich auch in Lüdenscheid wachsender Beliebtheit. © Malte Cilsik

Das Prinzip ist denkbar einfach und besteht in der Bergstadt bereits seit Jahren, auch wenn es sich erst in jüngerer Vergangenheit so richtig etablieren konnte: In der App „Too good to go“ können Unternehmen Waren anbieten, die sonst im Müll landen würden – und Kunden richtig Geld sparen.

Lüdenscheid – Insbesondere im Zuge der Inflation, steigender Lebensmittelpreise und auch der Klimakrise wurde „Too good to go“ zum Erfolgskonzept – über 16 000 Betriebe sind laut den Betreibern bereits in der App aktiv. Ein Blick auf die integrierte Karte verortet acht der Anbieter sogenannter „Magic Bags“, wie sich die Tüten mit geretteten Lebensmitteln nennen, in Lüdenscheid. Vom Biomarkt über verschiedene Restaurants bis hin zur Confiserie haben Kunden dabei eine breite Auswahl. Die LN haben vier dieser Adressen besucht und die Unternehmen nach ihren Erfahrungen gefragt.

+ Auf einer interaktiven Karte werden Nutzern die verschiedenen Angebote in Lüdenscheid angezeigt. © Malte Cilsik

„Das Konzept passt einfach wunderbar zu unserer Philosophie als Bioladen“, sagt Janine Dohle, stellvertretende Filialleiterin bei Denns Biomarkt, „und unsere Kunden nehmen es auch super an.“ Drei bis vier Mal die Woche befüllen die Marktmitarbeiter die Magic Bags mit den unterschiedlichsten Produkten.

„Prinzipiell kann alles aus unserem Sortiment in den Tüten landen, bestimmte Frischwaren ausgeschlossen“, erklärt Dohle. Gegen Mittag können die Kunden dann die verfügbaren Angebote in der App sehen und dort auch direkt käuflich erwerben, per Paypal, Kreditkarte oder Sofort-Überweisung. Eine Bezahlung direkt vor Ort ist nicht möglich, das gilt für alle Angebote von Too good to go.

+ Bei Janine Dohle im Denns Biomarkt landen auch zahlreiche Backwaren in den Magic Bags. © Malte Cilsik

Bei Denns Biomarkt sind es dann meistens zwischen drei und fünf Tüten pro Tag, die Kunden für 3,90 Euro kaufen und dann abends zwischen 19:30 und 20 Uhr abholen können. „Dafür erhält man dann Ware im Wert von 12 Euro und mehr“, betont Dohle für die es daher auch kein Wunder ist, dass die Magic Bags nahezu immer innerhalb einer Stunde ausverkauft seien.

Freie Auswahl am Buffet

Mehr Mitbestimmungsrecht bei der Auswahl der Lebensmittel haben die App-Nutzer beim asiatischen Restaurant Feuer Phönix. „Mit unserem Buffet sind wir prädestiniert für Too good to go“, sagt Geschäftsführer Kiahao Yang. Denn anders als üblich, können sich die Kunden ihren Magic Bag hier selbst zusammenstellen und haben dazu freie Auswahl am Buffet.

2018 habe Yang auf einem Treffen des Hotel- und Gaststättenverbands von dem Konzept gehört und sei direkt überzeugt gewesen. „Es ist auch für die jeweiligen Unternehmen denkbar einfach. Nach der Anmeldung in der App bekommt man als Verkäufer eine eigene Benutzeroberfläche und kann dort unkompliziert die Anzahl an Magic Bags und den jeweiligen Preis einstellen.“

Dabei sind auch verschiedene Angebote gleichzeitig möglich, wovon Yang auch Gebrauch macht: Im Anschluss an das Mittagsbuffet gibt’s zehn Magic Bags für je 4,30 Euro (Buffetkosten: 10,90 Euro), abends kosten 15 verfügbaren Portionen 4,80 Euro (Buffetkosten: 18,90 Euro). Die Abholungszeiten sind mittags zwischen 14:20 und 14:35 Uhr, abends variiert das 15-minütige Zeitfenster je nach Wochentag zwischen 21:50 und 22:15 Uhr.

+ Bei Feuer Phönix haben App-Nutzer freie Auswahl am Buffet. Hier zu sehen: Geschäftsführer Kiahao Yang. © Malte Cilsik

„Anfangs lief es noch schleppend, aber über die Jahre wurde das Angebot immer besser angenommen“, resümiert Yang mit Blick auf die App-Bilanzen. 67 Verkäufe für das Mittags- und 136 für das Abendbuffet sind dort für den Juli 2022 aufgelistet. Das macht sich nicht nur finanziell bemerkbar: „Früher brauchten wir pro Woche etwa vier Mülltonnen für Essensabfälle, mittlerweile sind es nur noch zwei bis drei“, sagt Yang und bezieht sich dabei auf 50-Liter-Behälter.

Yangs einziger Kritikpunkt: „Wir würden gerne noch günstiger werden, aber die App verlangt einen gewissen Mindestbetrag abhängig vom eigentlichen Warenwert.“ Doch auch so seien die 15 abends verfügbaren Magic Bags am Wochenende häufig ausverkauft.

Ein Mitbestimmungsrecht bei der Zusammenstellung ihres Magic Bags haben Kunden ebenfalls bei der Nordsee-Filiale im Stern Center – auch wenn die Auswahl hier etwas geringer ist. Prinzipiell haben die Käufer abends zwischen 19.50 und 20 Uhr freie Auswahl an der Theke, sie können sich zwischen einem „Snack“- Paket mit beispielsweise drei Baguettes für 3,50 Euro (Warenwert: mindestens 10,50 Euro) oder einem „Meal“-Paket mit ein bis zwei größeren Produkten für 4,50 Euro (Warenwert: mindestens 13,50 Euro) entscheiden.

+ David Neidler vom Nordsee-Restaurant nimmt bei der Zusammenstellung auch Kundenwünsche an. © Malte Cilsik

„Standardmäßig bieten wir pro Tag drei Magic Bags an, die wir optional kurzfristig aufstocken können“, erklärt Bezirksleiter Daniel Wiebe, der mit der Lüdenscheider Filiale ebenfalls bereits seit 2018 teil des Konzepts und hochzufrieden mit der Resonanz ist. „Wir verdienen daran zwar nichts, aber verlieren eben genauso wenig. Von daher machen wir das gerne für unsere Kunden und die Umwelt“, sagt Wiebe.

Nicht ganz so regelmäßig, aber nicht weniger erfolgreich bietet auch die Confiserie Hussel die preiswerten Überraschungspakete an. „Wir entscheiden immer am Freitag, ob und wann wir in der nächsten Woche Magic Bags verkaufen“, sagt Verkäuferin Manuela Pieper-Krinke.

Damit lohne es sich für die Nutzer theoretisch, jeden Abend in der App bei Hussel vorbeizuschauen – fünf Euro kostet hier ein kleiner Magic Bag, rund zehn Euro ein großer. Der Inhalt entspricht dann einem Warenwert von 20 oder 30 Euro. „Insbesondere bei Schokolade lohnt sich das Konzept für die Kunden. Unsere Produkte sind auch oft lange nach Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums noch gut“, sagt Pieper-Krinke.

+ Manuela Pieper-Krinke (links) und Sarah Bamberg-Henke präsentieren Magic Bags in verschiedenen Größen. © Malte Cilsik

Die Confiserie-Verkäuferin würde sich wünschen, dass Too good to go sich in Lüdenscheid weiter verbreitet. „In Hagen machen auch viele kleinere Bäckereien und Cafés mit. Das halte ich für eine gute Sache.“

Betreiber sehen keine Konkurrenz zu den Tafeln

Übrigens: Den immer stärker unter Druck geratenden Tafeln (wir berichteten) stehe Too good to go nicht im Weg, da sind sich die befragten Betriebe einig. „Die Tafel bekommt auch weiterhin ihre Produkte und davon auch nicht weniger“, betont Dohle und führt an, dass Obst und Gemüse ausschließlich der Tafel vorbehalten blieben und die Magic Bags bei Denns Biomarkt zudem viel Gebäck enthalten – also Ware, welche die Tafel aus hygienischen Gründen nicht annehmen darf.

Letzteres gelte auch für das Buffet bei Feuer Phönix und die Produkte von Nordsee, wie Yang und Wiebe erklären. Bei Hussel gebe es nur selten soviel Ware nahe dem Mindesthaltbarkeitsdatum, dass sich die Anfahrt für die Tafel lohne, sagt Pieper-Krinke. Dies sei in der Regel nur rund um Feiertage wie Ostern und Weihnachten der Fall, wenn Sonderaktionen laufen. Und die Restbestände würden dann der Tafel zugutekommen.

Alle sind sich einig, dass die App Lebensmittel vor dem Müll rettet – und sie nicht bedürftigen Menschen vorenthält.