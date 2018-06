Vorfreude auf Umzug nach Wigginghausen

Der Neubau der Lebenshilfe in Wigginghausen soll in drei Monaten bezogen werden.

Lüdenscheid - „Die Vorfreude bei den Bewohnern ist riesig. Die sind schon ganz gespannt darauf, in den Neubau zu ziehen“, sagt Stephan Thiel, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe. Auch ihm ist die Vorfreude anzusehen. „Das ist eine Perle hier in Wigginghausen, die wir wieder zum Glänzen bringen.“

Noch geben sich die Mitarbeiter der verschiedenen Gewerke die Klinke in die Hand – ob es um die Gestaltung rund um oder im Gebäude geht. „Alle arbeiten auf Hochtouren“, sagt die zuständige Architektin Cathrin Brückmann aus Halver. „Wir arbeiten uns von unten nach oben durch.“

Stephan Thiel lobt alle Beteiligten. „Wir haben ein sehr gutes Architekturbüro. Die Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Kreis, dem Landesbauministerium und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe war gut. Hinzu kommt die Unterstützung der Service-Clubs, mit deren Hilfe wir eine Streuobstwiese hinter dem angrenzenden Gelände anlegen werden, und die zahlreichen Spender.“

Es sei von der Größenordnung schon ein gewaltiges Projekt, das die Lebenshilfe in Wigginghausen stemme. 4,3 Millionen Euro kostet der Neubau, 600 000 sollen zusätzlich durch Spenden finanziert werden. Bisher seien 190 000 Euro zusammengekommen. Damit werde ein Großteil der Innenausstattung finanziert.

26 Plätze werden in dem Neubau entstehen – die Räume – ob Wohnungen, Bäder oder Flure sind größer als vorher, allesamt barrierefrei und rollstuhlgerecht. „Die Bewohner können rund um das Haupthaus durch den neu angelegten Sinnesgarten gehen. Auch das ist Teil der Selbstbestimmung, die wir unseren Bewohnern, so weit das geht, ermöglichen wollen. Das ist das Ziel der Lebenshilfe“, sagt Stephan Thiel, „gelebte Inklusion“.

Das 270-köpfige Team sorge für eine interne und externe Tagesstruktur – ob es in Wigginghausen sei oder in anderen Einrichtungen der Lebenshilfe, quer verteilt in der Stadt. Die Bewohner sind bunt gemischt und im Alter ab 18 an aufwärts.

Er habe noch sehr viele Ideen, was man alles umsetzen könnte, erklärt Stephan Thiel. Der Platz rund um das Hauptgebäude mitten in der Natur ist groß. Elf Hektar Wald und vier Hektar Wiesen gehören dazu, die allerdings verpachtet sind.

Doch jetzt gilt sein volle Konzentration der Fertigstellung des Neubaus und der Außenanlage. Der Winter hat für eine dreimonatige Verzögerung gesorgt. Aber der Umzug soll im September über die Bühne gehen, die Einweihung ist für den 13. Oktober vorgesehen – dann können alle ihrer Freude freien Lauf lassen.