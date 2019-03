Lebensgefährliches Manöver: Raser mit Tempo 90 (!) in 30er-Zone geblitzt

Lüdenscheid - Neben der Polizei und dem Märkischen Kreis führt die Stadt Lüdenscheid auch eigene Tempo-Kontrollen im Stadtgebiet durch. Dabei ging ihr jetzt ein besonders dicker Fisch ins Netz. Was den Raser jetzt erwartet.

In der Regel sind Tempo-30-Zonen so ausgebaut, dass man selbst, wenn man möchte, selten schneller als 50 fahren kann. Dass es auch anders geht, haben jüngst die Kontrollen an der Germanenstraße in Lüdenscheid gezeigt. Hier wurden Autofahrer mit Tempo 60 und 56 erwischt. Diese Kontrolle führte allerdings die Kreispolizei durch.

Highnoon im Wohngebiet

Außergewöhnliche Raserquote

Kein Vergleich waren diese Verkehrssünder aber zu dem Autofahrer, der jetzt den städtischen Tempokontrolleuren vor die Linse fuhr.

+ Die Stadt Lüdenscheid kontrolliert mit zwei Radarwagen den fließenden Verkehr. © Nougrigat Die Stadt Lüdenscheid ist auch selbst im Stadtgebiet aktiv und überprüft, ob sich alle Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeit halten. Dazu sind zwei Radarwagen im Einsatz.

So kontrolliert die Stadt Lüdenscheid

In der vergangenen Woche - am Mittwoch - hatten sie sich in einer 30er-Zone postiert, als ein Autofahrer mit rekordverdächtigem Tempo vorbeikam. 60 km/h zu schnell sei dieser gewesen, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Zwei Monate Fahrverbot

Der Mann muss sich auf eine Geldbuße in Höhe von 280 Euro, ein zweimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg einstellen. Wo genau in Lüdenscheid die Kontrolle durchgeführt wurde, blieb zunächst unklar.

Thomas Ruschin, Beigeordneter der Stadt Lüdenscheid, nimmt den Raser-Wahnsinn in der 30er-Zone zum Anlass, mehr Rücksicht im Straßenverkehr einzufordern.

Beigeordneter appelliert an Verkehrsteilnehmer

Ruschin ruft laut Pressemitteilung der Stadt alle Verkehrsteilnehmer eindringlich dazu auf, sich generell an die vorgegebene Geschwindigkeit zu halten. Das sei nicht nur im Sinne der eigenen, sondern auch der Sicherheit anderer Fahrzeugführer und Passanten. „Die Überschreitung der Geschwindigkeit ist immer noch die Unfallursache Nummer eins“, betont Ruschin.