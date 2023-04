Lebensgefährliche Paarung: Kröten aus der Froschperspektive

Während der Paarung hängen die Erdkröten – hier eine Aufnahme aus dem Oedenthal – stundenlang aufeinander. © Ulrich Diez

Zum Frühlingsbeginn begeistert die Paarungszeit der Erdkröten die Naturliebhaber. Der Lüdenscheider Naturfotograf Ulrich Diez hat sie mit der Kamera festgehalten.

Lüdenscheid (NRW) – Immer mit Beginn des Frühjahrs ist die Paarungszeit der Erdkröten ein Ereignis für Naturliebhaber. Der Lüdenscheider Naturfotograf Ulrich Diez ist davon ähnlich fasziniert wie vom Zug der Kraniche oder dem Erscheinen der ersten Bienen, Hummeln und Schmetterlinge.

Diez hat sich in diesem Jahr wieder auf die Lauer gelegt – die Fotos, die er an den Teichen im Oedenthal in Lüdenscheid gemacht hat, zeugen eindrucksvoll von der Kraft der Natur, fast direkt vor der Haustür. Hier ist sein Bericht:

„Zur Fortpflanzung ziehen Kröten mit Ende des Winters und Auftauen der Böden in ihre angestammten Laichgewässer, um dort für Nachwuchs zu sorgen. Leider ist die Wanderung der Kröten mit erheblichen Gefahren für sie verbunden, insbesondere durch den Straßenverkehr – trotz des Aufstellens von Krötenzäunen durch zahlreiche ehrenamtliche Helfer.

Geschafft von der Paarung hängt ein Männchen „in den Seilen“, aufgenommen im Oedenthal. © Ulrich Diez

Auch plötzliche Frosteinbrüche oder Fressfeinde wie die Reiher, für die Erdkröten wegen ihrer mit Giftdrüsen versehenen Haut zwar ungenießbar sind, die ihnen aber tödliche Verletzungen beim Fangversuch zufügen können, sind eine Gefahr. So manche Erdkröte bleibt dann harpuniert auf der Strecke.

Haben die Kröten ihre Laichgewässer unbeschadet erreicht, bietet sich dem Betrachter ein optisches und akustisches Schauspiel, das sich auch aus Sicht eines Fotografen stets unterschiedlich darstellt.

An den Teichen im Oedenthal entdeckte Ulrich Diez diese sich drehende Paarungsgruppe mit zahlreichen Individuen. © Ulrich Diez

Der Stand der Vegetation, des Wasserspiegels und insbesondere die unterschiedlichen Lichtverhältnisse sorgen immer wieder für neue Eindrücke und Motive, so auch in diesem Jahr, als ich einige der zahlreichen Teiche im Oedenthal (Lüdenscheid) oder rund um Haus Rhade (Kierspe) aufsuchte.

Ein besonders schönes Motiv zeigt sich, wenn ein Männchen bereits bei der Wanderung ein Weibchen ergattert hat und man sie auf ihrem gemeinsamen Weg im Huckepackverfahren ablichten kann. Aber auch die Kopulation im Wasser schafft immer wieder lohnenswerte Szenen.

An der Hemecke spuckt ein Silberreiher die unverdauliche Erdkröte aus. Dennoch enden solchen Attacken für die Kröten häufig tödlich – sie werden durch den Schnabel „erdolcht“. © Ulrich Diez

Die Paarung selbst ist für die Weibchen mit besonderen Gefahren verbunden, denn die hormongesteuerten Männchen stürzen sich im Wasser auf sie ohne Rücksicht darauf, dass ein Männchen bereits auf ihrem Rücken ‘angedockt’ hat. So konnte ich bereits Paarungsgruppen unter Wasser mit bis zu zwölf Individuen beobachten.

In diesen Fällen besteht die tragische Aussicht, dass die Weibchen keine Chance mehr bekommen, an der Wasseroberfläche Sauerstoff zu tanken. Sie ertrinken.

Auf dem Weg zum Laichgewässer hat diese Kröten-Dame bereits das Männchen huckepack genommen. © Ulrich Diez

Eine bessere Methode konnte ich dieses Jahr erstmalig fotografieren. Hier blieb die Paarungsgruppe an der Wasseroberfläche. Es war ein Knäuel von Kröten, das in einer drehenden Bewegung den Paarungsakt vollzog, sodass auch das Weibchen die Möglichkeit bekam, Luft zu schnappen.

Nach für mich reizvollen, aber auch mühsamen Stunden, die ich selbst in der Froschperspektive verbracht habe, konnte ich mit einem ganzen Bündel an gelungenen Aufnahmen das Teichgebiet verlassen.“

In diesem Jahr begann die Wanderung der Kröten vielerorts besonders früh. Grund ist der Klimawandel. Tierschützer sind besorgt.