„Lebensgefährlich“: Radfahren in Deutschlands fahrradfeindlichster Stadt

Von: Jan Schmitz

Teilen

Die Zahl der verletzten Radfahrer hat sich seit der A45-Sperrung verdoppelt, immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen. © Nougrigat

Seit A45-Sperrung: In der fahrradfeindlichsten Stadt wird es immer schlimmer

Lüdenscheid – Nach einem Ranking des ADFC ist Lüdenscheid die mit Abstand fahrradfeindlichste Stadt bis 100 000 Einwohner in ganz Deutschland. Note 5,0 – mangelhaft. Diese Bewertung stammt allerdings aus der Zeit vor der Sperrung der A45, die seit Dezember 2021 tausende zusätzlich Lkw und Pkw ins Stadtgebiet spült.

Mangelhaft für Lüdenscheid

Inzwischen hat sich die Lage noch einmal dramatisch verschlechtert, wie Lüdenscheider Fahrradfahrer im Bau- und Verkehrsausschuss am Mittwoch berichteten. „Diese Grundaggressivität im Straßenverkehr ist seit der A45-Sperrung niemandem zuzumuten. Radfahren ist es in Lüdenscheid ein Sicherheitsrisiko – für Radfahrer lebensgefährlich“, warnt Dr. Philipp Scharfe, der regelmäßig mit seinem E-Bike auf Lüdenscheider Straßen unterwegs ist.

Diese Grundaggressivität im Straßenverkehr ist seit der A45-Sperrung niemandem zuzumuten. Radfahren ist es in Lüdenscheid ein Sicherheitsrisiko – für Radfahrer lebensgefährlich.

Ein Blick in die polizeiliche Verkehrsunfallstatistik bestätigt seinen Eindruck und die gestiegene Gefahr für Radfahrer, im Straßenverkehr zu Schaden zu kommen. So verdoppelte sich die Zahl der bei Unfällen verletzten Radfahrer von 19 im Jahr 2021 auf 38 im Jahr 2022. Die Zahl der Schwerverletzten erhöhte sich von vier auf neun, die Zahl der Leichtverletzten von 15 auf 29.

Druck auf Politik und Verwaltung machen

Dabei ist für Scharfe das Fahrrad, seitdem E-Bikes und Pedelecs auch die anspruchsvolle Topographie des Sauerlands mittels Elektroantrieb bequem meistern, eigentlich das Verkehrsmittel der Stunde. „Seit der Sperrung erstickt unsere schöne Stadt im Stau. Das Rad ist die einzige Möglichkeit an diesem Stau vorbeizukommen und meistens das schnellste Verkehrsmittel in Lüdenscheid“, sagt der radfahrende Zahnarzt, der seine Praxis in Brügge hat. Man müsse jetzt etwas tun, um die Attraktivität für Radfahrer zu steigern. „Es darf nicht sein, dass in Lüdenscheid nur Mutige mit dem Fahrrad unterwegs sind.“

Weichen für Verkehrswende stellen

Zusammen mit Mitgliedern der neuen ADFC-Ortsgruppe Lüdenscheid war Scharfe am Mittwoch in den Ausschuss gekommen, um Druck auf Politik und Verwaltung zu machen. Dabei sprach er dem ADFC-Vorsitzender Frank Theis aus der Seele, der zuvor an die Ausschussmitglieder appelliert hatte: „Wir glauben, das jetzt der Zeitpunkt ist, die Weichen hin zur Verkehrswende zu stellen. Diese einmalige Chance dürfen wir nicht vergeben“.

Damit die Interessen der Radfahrer in Lüdenscheid künftig stärker berücksichtigt werden, bewarb sich Theis in der Sitzung öffentlich „als sachkundiger Bürger für einen ständigen Sitz im Bau- und Verkehrsausschuss.“ Ausschussvorsitzender Jens Holzrichter (FDP) sagte die Prüfung in interfraktioneller Runde zu, verwies aber darauf, dass die Zahl der Ausschussmitglieder sowie die Besetzung Privileg der Ratsparteien sei.

Viel Luft nach oben

Dass beim Radverkehr in Lüdenscheid noch viel Luft nach oben ist, musste auch Christian Hayer, städtischer Fachdienstleiter Verkehrsplanung und -lenkung, im Ausschuss einräumen. So liegt das bereits 2019 beschlossene Radverkehrskonzept für Lüdenscheid bislang nicht einmal in Ansätzen vor. Der Grund ist der Personalmangel in der Verkehrsplanung der Stadtverwaltung.

Die vorhandenen Mitarbeiter seien mit der Bewältigung der Folgen der A45-Sperrung praktisch ausgelastet, skizzierte Hayer. Eine mehrfach ausgeschriebene Stelle, die eigens für das Radverkehrskonzept eingerichtet werden sollte, sei bis heute nicht besetzt worden – es gebe schlicht keine Bewerber.

Zuvor hatte Dominik Tönnes vom Kölner Planungsbüro Via im Ausschuss die Lüdenscheider Aspekte im 170 Seiten umfassenden „Masterplan Radverkehrsnetz Märkischer Kreis“ vorgestellt, das der Märkische Kreis in Auftrag gegeben hat. Es soll Radverbindungen für sämtliche MK-Kommunen schaffen, aber auch Radwegeverbindungen aus den Vororten ins Zentrum berücksichtigen. Das Konzept steht, nun müsste es an die Umsetzung gehen. Dazu aber bedarf es Beschlüssen und Investitionen vor Ort.

Masterplan Radnetz

Fast 149 Millionen Euro müssten kreisweit in die Hand genommen – das meiste vom Land (60 Millionen Euro), 33 Millionen Euro vom Bund und 31 Millionen Euro von den Kommunen. Auf Lüdenscheid entfielen demnach 2,6 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren. Ob das dem Radverkehr in der Bergstadt zum Durchbruch verhilft? Dominik Tönnes ist da aus Erfahrung skeptisch: „Für die Steigerung des Radverkehrsanteils reichen infrastrukturelle Maßnahmen allein nicht aus.“