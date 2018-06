„Die lebendige Dinosauriershow“ in Lüdenscheider Schützenhalle

Computergesteuerte Dino-Figuren werden am 17. Juni i gezeigt.

Lüdenscheid - Am Sonntag, 17. Juni, gastiert erstmals „Die lebendige Dinosauriershow“ in der Schützenhalle Loh und verspricht eine 100-minütige lebendige Präsentation rund um die prähistorischen Ur-Echsen.

Es ist ein Comeback nach 65 Millionen Jahren und soll die Besucher in eine vergangene, aber nach wie vor faszinierende Welt versetzen:

„Die neue Live-Dinosaurier-Show garantiert Staunen, Lachen und Lernen für die ganze Familie. Starre Saurier-Figuren aus Pappmaschee sind Vergangenheit. Jetzt erwacht die Urzeit zum Leben“, heißt es in der Ankündigung.

Computergesteuerte elektronische, lebensecht anmutende Dino-Figuren und menschliche Darsteller in aufwendigen, bis zu 40 Kilo schweren Verkleidungen möchten die Geschichte der Riesenechsen auf der Erde vermitteln. Details und Erklärungen zu Leben, Ernährung und Jagen der Dinosaurier liefert zudem ein Paläontologe, der als Moderator durch die Liveshow führt.

Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Zeit der Ur-Echsen sollen so anschaulich und unterhaltsam vermittelt werden. Sogar in die Kinderstube der prähistorischen Giganten möchte die Show Einblicke vermitteln. Ein Dino-Baby schlüpft aus seinem Ei.

Besonders mutige junge Besucher der Show können den Ur-Echsen vielmehr auf den Rücken steigen und sie reiten. Entwickelt hat die Idee zur Show Sergio Neigert, seit sieben Jahren selbstständiger Schausteller: „Als Kind habe ich mich brennend für Spinnen, Insekten und eben auch für Dinosaurier interessiert. Heute möchte ich diese Welten für Kinder und Erwachsene erlebbar machen“, sagt Neigert.

Zu sehen ist die Show am Sonntag, 17. Juni, in der Schützenhalle am Loh – und zwar um 11, 14 und 16.30 Uhr. Jeweils 30 Minuten vor Showbeginn öffnet die Tageskasse. 07

Tickets sind zum Preis von 14 Euro für Erwachsene sowie 12 Euro für Kinder, Studenten und Rentner erhältlich, Familien mit zwei Erwachsenen und Kindern zahlen 45 Euro. Im Vorverkauf sind die Tickets im LN-Ticketshop an der Schillerstraße erhältlich.