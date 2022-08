Leben mit dem Wahnsinn im „Studjo“ am Freisenberg

Von: Thomas Machatzke

Das Studjo des Evangelischen Johanneswerks am Freisenberg: Auch die eigenen Lkw haben Schwierigkeiten, den Hauptstandort der Werkstätten im Lüdenscheider Norden anzufahren. Der Umleitungsverkehr sorgt für permanente Verspätungen. © Studjo

Im Studjo, den Werkstätten des Evangelischen Johanneswerks, ist seit der Sperrung der Talbrücke Rahmede nichts mehr berechenbar. Busse und Lkw kommen zu spät zum Freisenberg, Bewerber auf freie Stellen sind auch weniger geworden.

Lüdenscheid – Wenn Christoph Pasch aus dem Wochenende kommt, ist es für den Geschäftsleiter des Studjo am Freisenberg am schlimmsten. Dann kommt er direkt aus seiner Heimat Geldern am Niederrhein und muss sich erst mal durchkämpfen bis zu den Werkstätten des Evangelischen Johanneswerks. Auch unter Berücksichtigung aller erlaubten Schleichwege eine mühsame Sache. „Für die Woche habe ich eine Wohnung in Heedfeld, das geht dann noch“, sagt Pasch, der gleichwohl auch ohne Anreise aus Geldern jeden Tag die Auswirkungen der A45-Sperrung registriert.



Viele Dinge sind weniger berechenbar geworden im täglichen Leben des Studjo. Als kürzlich die MVG ihren Fahrplan vermeintlich gut nachjustierte und auf einmal Busse zwischen Lüdenscheid und Schalksmühle via Freisenberg andere Routen als üblich nahmen, standen Mitarbeiter der Werkstätten recht unvermittelt am Brockhauser Weg, da ging’s nicht weiter. Menschen mit Handicap, die einer Situation ausgesetzt waren, die eigentlich gar nicht geht: Zu Fuß unterwegs auf relativ unbekannter Strecke am Rande des Umleitungsverkehrs. Am Ende aber ging alles gut, irgendwie.



Die Dinge sind unberechenbar geblieben, aber sie pendeln sich auch irgendwie ein. „Verkehrsprobleme gab’s ja auch schon, als der Höhenweg nach Werdohl gesperrt war. Durch die Brückensperrung hatten wir zwei Monate lang das absolute Chaos“, sagt Pasch, „aber nun haben wir gelernt, mit dem Wahnsinn zu leben.“

Pasch rechnet nun nicht mehr damit, dass alle Mitarbeiter pünktlich zum Dienst erscheinen. Wie die MVG-Busse durchkommen – es ist so wenig kalkulierbar wie die Fahrzeit jener Busse, die die Mitarbeiter mit Behinderung direkt von Wohneinrichtungen oder aus dem Johannes-Busch-Haus in den Lüdenscheider Norden bringen. Das Unternehmen Busch ist für diese Fahrten fest gebucht. Aber das Unternehmen hat nun durch die regelmäßig längere Fahrzeit auch Mehrkosten, die sie weitergibt. „Wenn plausible Mehrkosten dargelegt werden können, trägt sie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe“, sagt Pasch, „und am Ende tragen sie dann eben die Kommunen und damit der Steuerzahler. Es sind nicht unerhebliche Steigerungen.“ Wenn man es so sehen möchte, kommen die Menschen weniger pünktlich als früher, doch dafür kostet der Transfer mehr. Auch das haben die Sperrung der Talbrücke Rahmede und der Umleitungsverkehr möglich gemacht.



Der Weg zur Arbeit ist nur ein Aspekt. Das Studjo hat selbst zwei Lkw, die zwischen den Betriebsstätten pendeln. Der Freisenberg ist das Zentrum. „Wenn die Lkw nach Bochum müssen – kein Problem! Aber zurück?“, sagt Pasch. Da stehen sie regelmäßig auf der A45 im Stau – oder quälen sich durchs Volmetal. Auch zwischen zwei schlechten Lösungen gibt es die Wahlmöglichkeit.



Im Bochumer Stadtteil Altenbochum sind 320 Mitarbeiter beschäftigt. Die Betriebsstätte liegt direkt neben dem alten Opel-Werk. Formal machen die Werkstätten in Bochum und Lüdenscheid seit 2009 gemeinsame Sache, seit 2011 existiert die gemeinsame Aufbauorganisation. Seit Dezember 2021 gibt es zumindest das Gefühl, dass die Wege weiter geworden sind. In Bochum werden in der Schreinerei Teile in der Vorproduktion gefertigt – die Auslastung ist gut. Es gibt neben der Schreinerei auch eine Schlosserei und eine normale Montage – all diese produzierten Teile müssen irgendwie nach Lüdenscheid. Und wie die eigenen Lkw tun sich auch die Lkw der Speditionen schwer, manche kommen sogar gar nicht.



15 bis 20 Bewerber statt wie bisher 50 auf eine freie Stelle

Die Probleme durch die Sperrung, sie sind vielschichtig. „Auch die Personalbeschaffung wird schwieriger“, sagt Pasch, „wir sind ein beliebter Arbeitgeber, die Arbeitszeiten sind familienfreundlich, gerade für Handwerker wie Schlosser, Schreiner oder Elektroniker. Aber wenn wir früher 50 Bewerbungen auf eine Stelle hatten, sind es jetzt noch 15 bis 20. Und die kommen aus dem Stadtgebiet. Eigentlich ist auch Dortmund, Iserlohn oder Hagen immer unser Einzugsgebiet gewesen – aber von da bewirbt sich kaum noch jemand. Und wenn doch, dann winkt er spätestens nach dem Vorstellungsgespräch ab, wenn er einmal im Stau gestanden hat.“



Und noch einen Aspekt gibt es: Aus leidvoller Erfahrung weiß Pasch, wie schwierig die Arbeit für die Werkstätten ohne einen gesunden Mittelstand wäre. „In Bochum zum Beispiel ist es immer weitaus schwieriger gewesen, Kunden für uns zu akquirieren“, sagt Pasch, „in Lüdenscheid war das immer gut. Was passiert, wenn’s nun bei diesem Mittelstand bröckelt? Die Firmen sind doch alle massiv belastet, ziehen tendenziell ihre Produktion im Zweifel ab. Was sind dann unsere Zukunftsperspektiven? Wir sind hier doch örtlich gebunden.“



Pasch zieht gedanklich einen Strich unter die Probleme. Er hat zwar gelernt, mit dem Wahnsinn zu leben, und doch hat er die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität nicht aufgegeben. „Ich hoffe ganz einfach darauf, dass es mit der Brücke schneller geht als in fünf Jahren“, sagt der Studjo-Geschäftsleiter, „in Genua haben sie das doch auch geschafft.“