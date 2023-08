Bautz 2023: Lea und Bosse sorgen für eine Weltpremiere

Von: Sarah Lorencic, Leon Malte Cilsik, Torben Niecke

Die Künstler Lea und Bosse sorgten beim dritten Bautz-Festival für besonders erinnerungswürdige und emotionale Momente.

Lüdenscheid – Der Bautz 2023 ist Geschichte. Neben einem reibungslosen Ablauf bei fast durchgehend gutem Wetter konnten sich die Organisatoren auch über das Erreichen der selbst gesteckten Ziele freuen: Zumindest am Samstag sei die anvisierte 10 000er-Zuschauermarke mit Sicherheit erreicht worden.

Emotionaler Höhepunkt: Lea holt für ein Duett Ana-Sofia Montes de Oca Gruna aus Lüdenscheid auf die kleine Bühne mitten im Publikum und sag mit ihr „Elefant“. © Othlinghaus

Doch auch am Freitag feierten annähernd so viele Bautz-Besucher am Nattenberg in Lüdenscheid – viele von ihnen noch bis spät in die Nacht. Auf Querbeat folgte mit den Beatsteaks noch ein weiteres Highlight auf der Main Stage. Die routinierten Musiker aus Berlin rissen die Bühne schnell an sich. Spätestens als sie ihren Hit „Hand in Hand“, den Sänger Arnim Teutoburg-Weiß als „den geilsten Song eurer Jugend“ betitelte, anstimmten, hatten sie das Publikum vollends eingenommen. Kurz nach Mitternacht spielten sie ihren letzten Song und sorgten so auch für den Abschluss auf der Hauptbühne.

Auf der Collabo und Turntable Stage war die Nacht hingegen noch lange nicht zu Ende. Nach den 102 Boyz und Beginner Soundsystem erfreuten sich hier PA Sports, SSIO und das in Lüdenscheid bereits bestens bekannte und gewohnt freizügige Team Rhythmusgymnastik noch zahlreicher Zuhörer.

Special-Guest auf der Turntable Stage zu später Stunde

Letzteres übergab den Staffelstab gegen 1.45 Uhr dann bereitwillig an Ski Aggu – sie feierten sogar noch im Publikum mit, als dieser Titel wie „Party Sahne“, „Tour de Berlin“ oder „Friesenjung“ zum Besten gab und die Turntable Stage zwischendurch als Kletterwand nutzte. Ihr „Überraschungscoup“, der erst eine Woche vor dem Bautz bekannt gegeben wurde, scheint den Bautz-Organisatoren gelungen zu sein: Selbst um diese Uhrzeit war die Fläche vor der Bühne noch bis hinauf zum Waldrand gefüllt – Ski Aggu selbst zeigte sich verwundert und begeistert vom Durchhaltevermögen seiner Fans.

Anfängliche technische Schwierigkeiten taten der Stimmung während des gut halbstündigen Auftritts keinen Abbruch. Erst gegen halb drei klang der Bautz-Freitag dann langsam endgültig aus.

Ski Aggu war der Überraschungsact beim Bautz und zog noch nachts um 2 Uhr die Massen. © popovici

Nach dem heißen Start sorgte ein kleiner Regenschauer für leichte Abkühlung am zweiten Festivaltag. Kurz trieb er die Bautz-Besucher unter Vordächer und Bäume, doch einige zogen durch und tanzten in Regencapes, Gummistiefeln oder auch barfuß auf dem matschigen Boden vor der Turntable Stage.

Für die Hauptacts sollte die Sonne wieder scheinen. Die 257ers brachten die Main Stage mit einem spektakulärem Bühnenprogramm zum Toben. Zum Einsatz kamen Schaumkanonen, verschiedene Kostüme und bekannt stumpfe Songs wie „Holz“, „Holland“ und „Fick Dich“, die die Menge ausrasten und ihre Mittelfinger in die Höhe halten ließ. Sanftere Töne gab es dagegen bei Lea, die mit Abstand die meisten Zuschauer zur Main Stage lockte.

Auf die Sängerin hatten auch viele junge Besucher gewartet. Gemeinsam sang das Publikum bei nahezu jedem Lied durchgehend mit, hielt Plakate hoch und verdrückte hier und da eine Träne. Besonders emotional wurde es aber als Lea auf eine kleine Bühne mitten im Publikum stieg. Dort sang sie erst alleine am Klavier und holte dann die achtjährige Lüdenscheiderin Ana-Sofia Montes de Oca Gruna aus dem Publikum zu sich, das gemeinsam mit ihr ein Lied singen durfte. Da das kleine Mädchen kein Lieblingslied mehr wusste, sangen die beiden gemeinsam „Elefant“.

Bautz-Festival 2023: Überraschendes Duett für die Fans

Das wohl überraschendste Duett aber lieferte Lea mit Bosse, der eigentlich nach ihr auftreten sollte. Er kam für einen gemeinsamen Song namens „Nur ein Lied“ zur ihr auf die kleine Bühne. Als „Weltpremiere“ bezeichnete Lea das Duett, denn erstmals präsentierten die Künstler den neuen Song, der bald erscheint. Neben Musik hatte Lea auch starke Botschaften dabei. Passend zum Lied „Okay“ kritisierte sie gängige Schönheitsideale und sagte, Instagram sei nicht die Realität – jede und jeder sei gut genug so wie er ist.

Besonders viele junge Fans lockte Lea am Bautz-Samstag vor die Main Stage. © Malte Cilsik

Botschaften für das Publikum hatte auch Bosse parat, der nach Lea die Main Stage betrat. Der Berliner Musiker nutzte die Bühne etwa, um sich klar gegen rechts auszusprechen, ganz getreu des Bautz-Mottos „Seid lieb zueinander“. Doch auch musikalisch wusste Bosse die Menschen zu überzeugen: Neben altbekannten Songs wie „Schönste Zeit“ und „Kraniche“ spielte er mit seiner gleichnamigen Band auch Singles aus seinem neuen Album wie „Ein Traum“ und Salzwasser“. Gebührend beendete Bosse unter großem Beifall seinen Auftritt mit seinem „Letzten Tanz“.

Nach Lea übernahm Bosse am Samstag die Main Stage. © Malte Cilsik

Bautz-Festival 2024: Tickets ab sofort verfügbar

Aber auch auf den anderen Stages kamen durchweg Fans aller Genres auf ihre Kosten. Für die Besucher ein rundum gelungenes Festival. Und was sagen die Organisatoren selbst? „Die dritte Auflage hat bestätigt, dass der Bautz einen festen Platz in Lüdenscheid verdient hat“, sagt Pressesprecher Sven Prillwitz. „Unser Konzept mit einem bunt gemischten Programm auf den unterschiedlichen Bühnen hat wieder super funktioniert – das Feedback haben uns sowohl die Besucher als auch die Künstler gegeben.“

Das sei ein „guter Schub“ für 2024, wenn der Bautz am 23. und 24. August die Tore öffnet. „Unsere Planungen laufen bereits“, verrät Prillwitz. Und Tickets kann man ab sofort kaufen – online und in den bekannten Vorverkaufsstellen.

Für diejenigen, die den Bautz noch einmal in aller Ruhe Revue passieren lassen wollen: come.on.de hat die wichtigsten Infos und alle Fotos vom Wochenende zusammengefasst.