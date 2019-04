Vor lauter Müll keine Katze zu sehen: Tierretter in der Zwickmühle

Feuerwehr-Einsatz am Dienstagabend in der Lüdenscheider Karlsstraße

+ © Markus Klümper © Markus Klümper

Lüdenscheid - Zu einem Tierrettungs-Einsatz wurde die Lüdenscheider Feuerwehr am Dienstagabend in die Karlsstraße gerufen. Dort war einem Anwohner sein zehn Wochen altes Kätzchen, das er erst am gleichen Tag bekommen hatte, von der Schulter gesprungen und hatte das Weite gesucht. Laut Augenzeugen war der kleine Stubentiger hinter einem Trafohäuschen verschwunden.