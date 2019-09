Lauter Knall am Stern-Center: Frau hebt Geld ab, als sich Glasplatte von Vordach löst 

Der Herr vom Bauamt...

Sie müssen es ja wissen.

Welche Ideen haben Sie denn sonst noch so parat. Bei dem Bau werden sich schon genug Leute ihre Gedanken gemacht haben so wie sonst auch wenn hier oder sonst wo etwas gebaut wird.

Wenn dort nun ein Fahrzeug anstößt und die Konstruktion schwächt kann sowas nunmal passieren. Ich erriner an die Betonplatten an der Zufahrt zur Center-Tiefgarage. Zu dem gelten in Fussgängerzonen sicher andere Bestimmungen wie auf Autobahnen oder der gleichen.

Mein Mitgefühl für die Dame der diese Scheibe "vor die Füße" gefallen ist. Und eine gute Reaktion seitens des Centermanager zu sperren und entsprechende Fachleute zu rufen. Die dann hoffentlich den Sachverhalt aufklären können.