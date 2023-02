Lauter Knall schreckt Nachbarn auf - Scheiben gehen zu Bruch

Von: Jan Schmitz

Teilen

Dirk Sesselmann vor dem „Einschussloch“ in seinem Küchenfenster. © Becker

Ein lauter Knall schreckte Anwohner am Vogelberg am Montagmittag auf. Bruchstücke wurden zu Geschossen. Scheiben gingen zu Bruch.

„Wir haben gedacht, das war eine Gasexplosion.“ Peter Becker berichtet von dem lauten Knall, der am Montagmittag die Anwohner des Buschhauser Wegs in Lüdenscheid aufschreckte. Mehrere Nachbarn trafen sich auf der Straße und stellten zerstörte Scheiben im Umfeld fest. Erst nach und nach wurde klar, was passiert war. Eine Gasexplosion war es glücklicherweise nicht.

Das doppelt verglaste Küchenfenster wurde von dem Stein durchschlagen. © Becker

Vielmehr handelte es sich um eine Verkettung unglücklicher Umstände, ausgelöst durch einen Sattelschlepper aus dem Landkreis Pinneberg, dessen 58-jähriger Fahrer sich offenbar in dem Wohngebiet verirrt hatte. Dabei geriet der Anhänger in Höhe der Hausnummer 115 so nah an die Straßenbegrenzung, dass zwei Reifen am Bordstein unter starken Druck gerieten und platzten. Durch die Wucht der Detonation wurden Teile des Bordsteins abgesprengt. Trümmer und Splitter flogen mehr als 20 Meter weit durch die Luft und schlugen in der Umgebung ein.

Trümmerteile trafen auch einen am Fahrbahnrand abgestellt VW Up und zerstörten die Seitenscheibe. © Becker

Die Bordstein-Bruchstücke trafen zwei geparkte Fahrzeuge, wobei das Seitenfenster des VW Ups von Peter Becker durchschlagen wurde. Mehr als 20 Meter weiter schlug ein Geschoss im Küchenfenster von Dirk Sesselmann an der Straße Wauertsiepen ein. Die doppelt verglaste Scheibe ging zu Bruch. Das Bruchstück hinterließ auch noch eine Macke im Küchenmöbel. Gerade noch rechtzeitig hatte Dirk Sesselmanns Frau Sina die Küche verlassen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Polizei nahm den Vorfall auf. © Becker

„Als wir auf die Straße traten, hörten wir ein metallisches Kreischen und sahen einen Lkw. Da dachten wir, dass muss der gewesen.“ Ein Nachbar nahm die Verfolgung auf. Der Lkw-Fahrer fuhr anschließend auf den Netto-Parkplatz am Vogelberger Weg, wo er auch von der herbeigerufenen Polizei angetroffen wurde. Ihm wurde ein Verwarngeld von 35 Euro auferlegt. Ermittlungen wegen Unfallflucht seien nicht aufgenommen worden, sagte Polizeisprecher Hüls.

Die Anwohner informierten die Spedition, deren Geschäftsführerin sich im Namen des Unternehmens entschuldigte. „Am Abend kam auch der Fahrer zu Fuß hoch zu uns und entschuldigte sich“, berichtet Peter Becker. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht. Die Sache liegt nun bei der Versicherung.

Schon seit Beginn der A45-Sperrung klagen die Anwohner des Buschhauser Wegs über Lkw-Fahrer, die ihre Straße als Abkürzung für die A45-Bedarfsumleitung nutzen. Inzwischen gilt ein Lkw-Durchfahrtsverbot. Lediglich Anlieger sind frei. Ob der Lkw-Fahrer ein Anliegen hatte, ließ sich am Dienstag nicht mehr klären.