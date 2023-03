Latein-Tanzgruppe der TSG als Anlaufpunkt für Kinder aus der Ukraine

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Am Tinsberg in Lüdenscheid treffen sich immer mittwochs ukrainische Kinder aus der gesamten Region. Die Tanzlehrerin Juliya Kurska aus dem ukrainischen Cherson bildet den Nachwuchs aus. Die Gruppe der TSG Lüdenscheid ist für die Kinder ein wichtiger Ankerpunkt in der Fremde geworden. © Machatzke, Thomas

Der Aufschwung der Latein-Sparte bei der TSG Lüdenscheid ist eine ganz besondere Erfolgsgeschichte. Die Gruppe der TSG ist mit der ukrainischen Tanztrainerin Juliya Kurska ein echter Anlaufpunkt für geflüchtete Kinder aus der Ukraine geworden.

Lüdenscheid – Die kleine Gymnastikhalle im Keller der Tinsberger Schule ist eine der eher unscheinbaren Sportstätten in Lüdenscheid. Am Rande der Halle stehen die großen Spiegel, die auf Rollen angebracht sind und verraten, dass es hier nicht um Fußball geht und auch nicht um Tischtennis. Hier wird getanzt.

Doch was die Spiegel nicht verraten können, ist diese ganz besondere Geschichte hinter dem Tanztraining, das die TSG Lüdenscheid hier immer mittwochs für die neuerdings wieder boomende Latein-Sparte anbietet. Die Halle, sie ist Anlaufpunkt geworden für viele Kinder aus der Ukraine. Ein Anker in der Fremde, ein Stück neuer Heimat fern der Heimat, in der noch immer dieser schreckliche Krieg wütet, der täglich so viele Opfer fordert.



Von den 15 Jungen und natürlich vor allem Mädchen kommen nicht weniger als zwölf aus der Ukraine. Juliya Kurska, Tanzlehrerin aus Cherson, die im März des vergangenen Jahres nach Lüdenscheid geflohen ist, weil hier ihre Großmutter lebt, hat die Kinder um sich versammelt. „Mit drei Kindern haben wir angefangen“, sagt sie. Das war seinerzeit noch in der Tanzschule S (wir berichteten). Inzwischen ist die Gruppe größer geworden und übergewechselt zur TSG Lüdenscheid. Turniertanz ist dann doch eher bei der TSG zu Hause.



Latein-Tanzgruppe der TSG als Anlaufpunkt für Kinder aus der Ukraine

Kurska hat im inzwischen wieder befreiten Cherson eine Tanzschule gehabt, sie hat dort 50 Kinder unterrichtet. „Die waren dann alle weg, als die Stadt von den Russen besetzt war“, sagt sie. Auch sie ist nach Westen geflohen, ihre Mutter und ihr Vater, ihre anderen Großeltern – sie alle sind noch in Cherson. Leid und Angst, diese Schrecken des Krieges, sie sind ihr durch den Kontakt zu ihren Verwandten präsent.



Anna Frese ist an diesem Nachmittag auch in die Halle am Tinsberg gekommen, um ein wenig zu dolmetschen. Kurska spricht schon sehr passabel deutsch, aber hier und da ist es gut, dass mit Frese die Trainerin der Kindertanz-Abteilung der TSG, die aus dem russischen Astrachan stammt und schon länger in Deutschland lebt, helfen kann. Kurska und Frese haben sich bei der Tanzschule S getroffen. So ist der Kontakt zur TSG zustande gekommen. So sind die Dinge gewachsen. Die Kinder kommen nicht nur aus Lüdenscheid, einige wohnen in Altena, andere in Werdohl. Aber der Tinsberg ist der Ort, an dem sie immer mittwochs Gemeinschaft erleben. Inzwischen sind auch zwei Kurska-Schüler aus Cherson dabei, sie haben sich auf den Weg nach Westen gemacht und sind ihrer Trainerin wegen in Lüdenscheid gelandet.



Das junge Paar aus der Ukraine wird nun auch in Köln das erste Turnier in Deutschland tanzen. © Machatzke, Thomas

Das Lateintanzen – es hat in der Ukraine einen hohen Stellenwert. „Aber es ist ein teurer Sport, hoch angesehen. Es hat viel mit Prestige zu tun“, erklärt Juliya Kurska. Hier bei der TSG ist das anders: Es geht um Integration, um ein Stück Heimat. Und es geht inhaltlich um Solo- und Paartanz. Die TSG Lüdenscheid hat mal eine der besten Formationen der Latein-Sparte gehabt in Deutschland, hat sich in die 1. Bundesliga hochgearbeitet und um die Deutsche Meisterschaft getanzt. Eine Erfolgsgeschichte, die vor 15 Jahren zu Ende ging.



Nun gibt es eine neue Erfolgsgeschichte, die mit dem Lateintanz verknüpft ist, aber die ganz anders gelagert ist. Christine Brandt, Sportwartin des Vereins, sieht diese Entwicklung gerne, auch wenn es wohl in diesem Zuge keine neue Formation geben wird – Formationstanz sei in der Ukraine nicht so populär, sagt Kurska. „Der Solotanz in der Lateinsparte kommt aber auch in Deutschland immer stärker auf, ganz einfach, weil es einen Überhang an Mädchen gibt“, sagt Brandt, „wenn man nach Portugal schaut, da gibt es sogar reine Frauen-Formationen.“



Konzentrierte Trainingsarbeit vor dem Spiegel: Juliya Kurska gibt den jüngsten Schützlingen Anleitung. © Machatzke, Thomas

Der Paartanz bleibt indes das Sujet, dem sich Kurska mit viel Akribie und Leidenschaft vor allem widmet. Kurska hat an diesem Nachmittag mit ihren Schützlingen in Köln den ersten Turniereinsatz in Deutschland im Blick. „In der Ukraine sind es drei Turniere in einem Monat gewesen“, sagt sie, „nun ist es ein Turnier, aber ich merke schon, wie nervös ich bin.“ Das Leben in Lüdenscheid mag sehr viel anders sein als in Cherson, aber das Tanzen gibt ihr auch hier Halt und Orientierung. „Für die Kinder ist das eine sehr gute, sinnvolle Beschäftigung. Das Leben geht weiter“, sagt Juliya Kurska. Und für sie? Sie sei dem Schicksal sehr dankbar, dass es ihr hier diese Möglichkeiten eröffnet habe, sagt die 35-Jährige: „Ich kann mir keinen anderen Job vorstellen. Das Tanzen ist mein Leben.“