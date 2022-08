Mit Schwarzlicht den Nachtschwärmern im MK auf der Spur

Von: Jutta Rudewig

Zweifarbfledermaus: Eine geschützte Art - am Freitag dreht sich in der Phänomenta alles um die Fledermäuse. © Jochen Lübke

Am Freitag, 26. August, lebt die Late Night im Wissenschaftsmuseum wieder auf – mit der dritten Auflage der Fledermaus-Nacht, die bei den letzten Veranstaltungen jede Menge kleine und große Besucher anlockte. Los geht’s um 17 Uhr. Dann wird für vier Stunden das Licht ausgeschaltet.

Lüdenscheid – Schwarzlicht-Taschenlampen und Fledermaussuchgeräte stehen in der Phänomenta für ganz besondere Einblicke zur Verfügung. In Deutschland wird die Fledermausnacht unter anderem durch den Naturschutzbund (NABU) gefördert. So werden zur Late Night Vertreter des NABU an einem Stand über die Tiere informieren. Bei gutem Wetter beginnt um 20 Uhr eine NABU-Fledermausführung.

Zu Gast ist bei der Late Night auch ein alter Bekannter: der Wissenschaftsjournalist Joachim Hecker. Im Reisegepäck hat er seine Show „Ich höre was, was Du nicht hörst – mit den Ohren einer Fledermaus“. Jeweils ab 18 Uhr und ab 20 Uhr will Hecker die mystischen Tricks und Geheimnisse der Fledermäuse aufdecken.

Der Flug auf dem Birdly wird zum Sonderpreis angeboten. © Cornelius Popovici

Die Sonderstationen bieten Spaß und Nervenkitzel. Der Tiefflug auf dem Spezialexponat Birdly wird zum Sonderpreis von fünf Euro angeboten. Gegen den Hunger gibt’s Leckereien vom Grill. Eine Anmeldung zur Late Night oder zur Show ist nicht erforderlich.

Es gelten die normalen Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 13 Euro, ermäßigt 11,50 Euro, Kinder (6-16 Jahre) neun Euro, Minis (3-5 Jahre) vier Euro, zwei Erwachsene und zwei Kinder oder ein Erwachsener und drei Kinder 36 Euro, jedes weitere Kind sechs Euro.