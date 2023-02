Laser-Scan-Bericht unter Verschluss: Zweifel an Rechtseinschätzung von Minister Wissing

Von: Thomas Machatzke

Ist die Nachrechnung aus 2021 Bestandteil oder kein Bestandteil des Brückenbuches. Darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. © Cornelius Popovici

Und noch einmal das Thema Brückenbuch der Talbrücke Rahmede: Ist die Nachrechnung aus 2021 Bestandteil oder kein Bestandteil des Brückenbuches. Die Meinungen gehen auseinander.

Lüdenscheid – Nach eineinhalb Wochen „zur Abstimmung“ hat sich die Autobahn GmbH zur Anfrage bezüglich von Zuständigkeiten und Rechtseinschätzungen geäußert. So bestätigt sie die Aussage des Lüdenscheider Unternehmers Axel Turck, dass die Prüfung mit einem Computer-Messverfahren direkt vor der Sperrung im Dezember 2021 nach Auffassung der Autobahn GmbH nicht ins Brückenbuch gehört.



Im Wortlaut stellt Susanne Schlenga für die Autobahn GmbH fest: „Die Untersuchung im Dezember war keine turnusmäßige Bauwerksprüfung nach DIN 1076, sondern diente der Zustandserfassung für eine Brückennachrechnung. Sie ist damit nicht Bestandteil des Brückenbuches.“



Diese Aussage darf nach Betrachtung der „Richtlinie zur Nachrechnung von Straßenbrücken im Bestand“ (Nachrechnungsrichtlinie) aus dem Mai 2011 zumindest als fragwürdig gelten. Denn in dieser Nachrechnungsrichtlinie, an der Fachleute aus allen Bundesländern (auch vom damals zuständigen Landesbetrieb Straßenbau NRW) beteiligt waren, heißt es in Paragraf 9, Absatz 4, im Wortlaut: „Eine Ausfertigung der Unterlagen zur Nachrechnung ist in der Bauwerksakte zu archivieren. Ein Auszug beziehungsweise eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse, wie zum Beispiel Ergebnistabelle nach Absatz (2), ist dem Bauwerksbuch beizulegen und im Programmsystem SIB-Bauwerke auf Teilbauwerksebene unter Dokumente im pdf-Format abzulegen. Die Nachweisklasse ist auszuweisen und in der Bauwerksdatenbank zu erfassen.“



Die Gruppe von Lüdenscheider Unternehmern um Axel Turck, die inzwischen von einem nicht aus Lüdenscheid stammenden Verwaltungsrechtler vertreten wird, hat diese Einschätzung nun in einem Schreiben sowohl der Autobahn GmbH als auch dem Lüdenscheider Bürgermeister und den Landtagsabgeordneten der Region mitgeteilt. Wenn die rechtliche Einschätzung der Autobahn GmbH falsch wäre, dann müsste das Prüfergebnis, das bisher von der Autobahn GmbH streng geheim gehütet wird, eigentlich doch Bestandteil des Brückenbuchs und so auch einsehbar sein.



Und damit zum nächsten Punkt: Nachdem das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) im Dezember Axel Turck den Einblick ins Brückenbuch der Talbrücke Rahmede erlaubt hatte (elf Monate nach dem Antrag), hatte es sich wie berichtet auf Turcks Antrag hin, nun auch die Brückenbücher Schlittenbach und Brunsbecke einsehen zu wollen, als nicht zuständig erklärt. Auch hierzu hat die Autobahn GmbH inzwischen die Anfrage beantwortet.



Susanne Schlenga erklärt grundsätzlich: „Einblick ins Brückenbuch kann nach dem Informationsfreiheitsgesetz beantragt werden. Dieses Gesetz ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern Einsicht in Akten und Unterlagen zu erhalten, soweit es die im Gesetz festgelegten Bestimmungen zulassen. Die Autobahn GmbH des Bundes ist zuständig, soweit sie beliehen ist und bescheidet Anträge selbst.“



Autobahn GmbH lässt zwei Fragen unbeantwortet

Zwei Fragen lässt die Autobahn GmbH in der Beantwortung der Anfrage unbeantwortet: Im Falle der Einsicht der nach Auffassung der Autobahn GmbH nicht zum Brückenbuch gehörenden Nachrechnungsprüfung aus 2021 die Frage: Gibt es eine andere Möglichkeit, Einsicht in diesen Bericht zu beantragen? Hierzu gibt die Autobahn GmbH keine Auskunft. Außerdem bleibt sie auch auf die Frage, ob die Nachrechnungsprüfung im Dezember 2021 die erste an der Talbrücke Rahmede gewesen ist oder ob es vorher schon andere gegeben hat, eine Antwort schuldig.

Der Verwaltungsrechtler, der die Unternehmer-Gruppe aus Lüdenscheid vertritt, hat gemeinsam mit der Gruppe die Nachrechnungsrichtlinie und ihre inhaltlichen Gründe (auch mit Blick in die Historie) im jüngsten Schreiben aufgearbeitet. Da nach Paragraf 9 der Nachrechnungsrichtlinie entsprechende Nachrechnungen bis 2021 von Straßen.NRW hätten in der Akte dokumentiert werden müssen, stellt Axel Turck in Richtung der NRW-Behörde fest: „Böse Zungen könnten behaupten, dass seit dem Inkrafttreten der Nachrechnungsrichtlinie 2011 nie eine Nachrechnung der Brücke auf Veranlassung von Straßen.NRW durchgeführt wurde. Dies dann juristisch zu hinterfragen, könnte auch klären, ob eine grobe Verletzung der Amtspflicht der Behörde vorliegt.“

Rätselraten um die „kleine Brückenprüfung“ im Jahr 2014 Im Schreiben an Bürgermeister Wagemeyer, die Landtagsabgeordneten und die Autobahn GmbH greift Axel Turck noch einmal die „kleine“ Brückenprüfung der Talbrücke Rahmede aus dem Jahr 2014 auf. Diese Prüfung, so Turck, wurde laut Brückenbuch von einem externen Ingenieur-Büro (Name des Büros im Brückenbuch geschwärzt) und an nur einem Tag durchgeführt. „Gab es dort eine Ausschreibung? Warum erfolgte der Zuschlag an dieses Büro, wie hoch waren die Kosten?“, fragt Turck die Autobahn GmbH, „wie man in den Kopien vom Brückenbuch in Hamm nachlesen kann, sind die Bilder und Mängel unerklärlicherweise mit denen von der Hauptprüfung 2011 identisch.“ Auch im Jahr 2017 sollen laut Turck die Bilder im Brückenbuch weiter dieselben sein wie im Jahr 2011. Das würde bedeuten, dass die zuletzt vom Land NRW veröffentlichten Bilder von der Brückenprüfung im Jahr 2017, die verheerende Schäden zeigen, bereits im Jahr 2011 entstanden sind. Es würde die Prüfpraxis in den vergangenen zehn Jahren als grob fahrlässig entlarven.