„Legend of Love“ ein Fest für die Augen

LÜDENSCHEID - Was für ein Fest für die Augen: Mit 70 Akteuren und 1000 Kostümen rückten die Tänzer und Schauspieler des „Lanzhou Song and Dance Theatre“ aus dem Nordwesten Chinas in Lüdenscheid an. Für die Akteure war es der letzte Auftritt ihrer Europa-Tournee vor dem Rückflug.

Mit „Legend of Love“ präsentierten die Tänzer einen Stoff, den sie zunächst in Peking, später dann auf vielen großen Bühnen der Welt gezeigt hatten. Im Kulturhaus war es ein eher kleiner Auftritt vor lediglich etwa 200 Zuschauern. Dazu beigetragen hatten sicherlich auch die Eintrittspreise zwischen 50 und 60 Euro, die angesichts des ungeheuren Aufwandes allerdings nicht unangemessen schienen. Die exzellent ausgebildeten Tänzer, die eine große Balletterzählung präsentierten, agierten in einem auffälligen Bühnenbild, das sich immer wieder gründlich wandelte und von einer riesigen Projektionsfläche im Hintergrund weitergeführt wurde. Die Musik kam natürlich vom Band – spätromantische Symphonik mit einem stets wahrnehmbaren Bezug zur Harmonik der chinesischen Musik – das ging in Ordnung in einer Inszenierung, die – im besten Sinne – nicht kleckern, sondern klotzen wollte.

1208 Sitze hat die im Juli 2016 eingeweihte Musikhalle von Lanzhou – das ist kein Ort für ein Kammermusikkonzert. Vermutlich bewegen sich die Balletttänzer dort sogar zu Livemusik des hauseigenen Orchesters. In Lüdenscheid musste das Ganze eine Spur kleiner sein, und doch wussten die Gäste von der Seidenstraße durch anmutigen Tanz und eine ungeheure Fülle von Kostümen zu imponieren. Die Geschichte der „Legend of Love“ und ihrer Hauptakteure Mogao und Yueya war als eine chinesische Romeo-und-Julia-Geschichte angekündigt, was nicht so ganz stimmte. Denn zumindest der Künstler Mogao überlebte die Boshaftigkeit von Yueyas Vater und ließ nach dem Tod der Geliebten aus dem bohrenden Liebesschmerz Kunst erwachsen. Die Geschichte, die auf alte chinesische Volkssage zurückgeht, erklärt die Existenz einer mondsichelförmigen Quelle, in die sich Yueya nach ihrem Tod verwandelt haben soll. In der Nähe dieser Quelle befindet sich in der Mogao-Grotte einer der größten Schätze buddhistischer Kunst, dessen Bilder die Sage auf den traurigen Helden der Geschichte zurückführt. Ihr Ende pflegte ein Muster, das bis auf die Erlöserfigur aus christlicher Tradition wohlvertraut ist: Licht, leuchtende Farben, Engel und ein vielfach sich wiederholender Buddha verklärten den Tod der chinesischen Julia, die ihren Geliebten heldenhaft vor dem Todesstoß durch ihren Vater bewahrt hatte.

