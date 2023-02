Antragsbearbeitung für Klima-Prämie: Stadtwerke räumen Fehler ein

Von: Fabian Paffendorf

Die Stadtwerke Lüdenscheid bieten spezielle Tarife an, bei denen die Kunden Zuschüsse oder andere Prämien bei der Anschaffung klimaeffizienter Neugeräte beantragen können. © dpa

Weil „seine Alte“ nach 22 Jahren ausgetauscht wurde und es obendrauf für das Neugerät einen Zuschuss von den Stadtwerken geben sollte, schaffte sich ein Lüdenscheider eine neue Heizwerttherme an. Seit 2022 ist die installiert – auf die Bezuschussung wartete er aber länger als gedacht.

Lüdenscheid – Ein Lüdenscheider Elektroinstallateur, der gerne anonym bleiben möchte, ist etwas verwundert. Darüber, dass er seit Oktober 2022 nie wieder etwas gehört habe, was den Bearbeitungsstatus seines Antrages zur Bezuschussung einer Heizwerttherme an die Stadtwerke Lüdenscheid angeht. Einzig eine automatisch verschickte E-Mail mit der Eingangsbestätigung habe er bekommen, kurz nachdem er den Online-Antrag ausgefüllt hatte. Seither sei natürlich viel passiert. Nur eben in der Sache mit der Bezuschussung nicht.

„Ich denke mir, die Leute bei den Stadtwerken haben ja auch alle nicht wenig zu tun, da hatte ich halt ein wenig Geduld mit eingeplant, bis ich der Sache mal nachgegangen bin“, sagt der Lüdenscheider. Die Sache, damit meint er das Angebot der Stadtwerke, die bei ihrem sogenannten „KlimaFair-Tarif Gas“ ein Energiespar-Programm für die Kunden vorhalten.

Durch dieses Programm sollen sie Zuschüsse vom Energieversorger bekommen, wenn sie sich beispielsweise für die Neuanschaffung einer hocheffizienten Brennwerttherme oder einer steckerfertigen Solaranlage entscheiden. 500 Euro Prämie gibt’s für die Therme, für ein sogenanntes „Balkonkraftwerk“ einen Zuschuss über 200 Euro.

Bezuschussung war auch Kaufanreiz

„Beim Kauf der Therme war so eine Bezuschussung durchaus ein Stück weit entscheidend für die Anschaffung“, sagt der Lüdenscheider. Als er trotz mehrfacher telefonischer Nachfrage bei den Stadtwerken immer noch keine Informationen zum Bearbeitungsstatus seines ersten Antrags bekommen hatte, habe er einen weiteren auf den Weg geschickt – für eine neu in Betrieb genommene steckerfertige Solaranlage. „Natürlich hätte ich für die auch die Bezuschussung bei der Stadt Lüdenscheid beantragen können, aber ich hatte mich dann auch nochmals für den Zuschuss an die Stadtwerke gewandt. Deshalb stehen die Stadtwerke Lüdenscheid jetzt insgesamt mit 700 Euro bei mir in der Kreide“, sagt der Lüdenscheider und lacht.

Es ginge ihm jetzt nicht einmal darum, den versprochenen Zuschuss schnell aufs Konto zu bekommen, „aber nett wäre doch, wenn man wenigstens auf der Website der Stadtwerke einen Hinweis bezüglich der Wartezeiten bei den Anträgen finden würde“. Es hapere einfach an der Kommunikation.

Einmal mehr sei ihm das bewusst geworden, als vor wenigen Tagen dann auch ein Mitarbeiter der Kundenbetreuung der Stadtwerke irgendwann entnervt den Hörer mitten im Gespräch aufgelegt hätte, als dieser nicht mehr weitergewusst habe.

Umgehende Klärung nach LN-Anfrage

Wieso tut man sich offenbar bei den Stadtwerken Lüdenscheid so schwer damit, dem Elektroinstallateur etwas zum Bearbeitungsstatus seiner Anträge zu erzählen?

Auf LN-Anfrage hin erklärt Andreas Köster, Sprecher der Enervie Vernetzt: „Leider ist aufgrund eines Fehlers unsererseits die weitere Bearbeitung des Antrags zunächst nicht durchgeführt worden. Auch bei seiner weiteren Kontaktaufnahme mit unserem Kundenservice hatte der Kunde nicht die notwendige Information erhalten, die zur Klärung seines Antrags geführt hätten. Dieses Versäumnis bedauern wir sehr.“

Umgehend nach der Anfrage unserer Zeitung habe man den Sachverhalt intern recherchiert und der Leiter des „Energietreffs“ der Stadtwerke habe bereits Kontakt zu dem Kunden aufgenommen. Alle Unklarheiten habe man im Gespräch beseitigen können: „Der Kunde erhält nun sehr zeitnah sowohl die Förderung in Höhe von 500 Euro für die neue Heizung sowie von 200 Euro für das kürzlich angeschaffte Balkonkraftwerk“, sagt Andreas Köster.