Engagierter Lüdenscheider Tierschützer ist tot

Lüdenscheid - Im Alter von 81 Jahren ist Manfred Hardy verstorben. Vielen wird er als Kämpfer für den Tierschutz in Erinnerung bleiben.

15 Jahre engagierte er sich als Vorsitzender des Tierschutzvereins Lüdenscheid und Umgebung und brachte ihn Ende der 1990er Jahre aus äußerst unruhigem Fahrwasser – die Schulden waren enorm – wieder auf Kurs.

Für seinen unermüdlichen Einsatz verlieh ihm Bürgermeister Dieter Dzewas 2013 die Ehrennadel der Stadt Lüdenscheid. „Die erste Hälfte der Nadel steht meiner Frau Gisela zu. Sie unterstützt mich immer bei der Arbeit und macht alles für den Tierschutzverein mit. Die zweite Hälfte steht den Mitgliedern, Spendern und den Mitarbeitern zu, und die dritte Hälfte gehört dann mir“, sagte Manfred Hardy bei der Ehrung mit einem Augenzwinkern.

Dieser feine Humor und ein verschmitztes Lächeln zeichneten ihn aus. Doch er konnte auch hartnäckig und fordernd sein, wenn es um die Tiere ging, die für ihn schützenswerte Lebewesen waren und für die er ein großes Herz hatte.

Bei seinem gesundheitsbedingten Ausscheiden aus dem Amt zitierte er den deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer. „Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen.“ Dieser Satz habe ihn geprägt.

Der Einsatz für Tiere kam nicht von ungefähr. „Ich bin mit Tieren groß geworden“, blickte Manfred Hardy einmal zurück. In einem katholischen Nonnenkloster in der Eifel verbrachte er den Großteil seiner Kindheit, nachdem die Mutter früh verstorben war und der Vater im Krieg blieb. Gern und gut sprach er von dieser Zeit nicht. Jedenfalls betrieb das Kloster auch eine eigene Landwirtschaft. „Ich musste schon als Jugendlicher mit einem Gespann das Feld pflügen.“

Nach der acht Jahre langen Klosterzeit machte er mit 14 eine Lehre zum Kfz-Elektroniker und arbeitete bei Krupp in Essen in der Versuchsanstalt für Lkw – „mein Traumberuf“. Eine Allergie gegen Diesel zwang ihn zur Umschulung zum Industriekaufmann. Der Bürojob in einem Garten-Center lag ihm auf Dauer allerdings nicht. Nach zwei Herzinfarkten verschlug es ihn als Frührentner mit einem Zwischenstopp in Hemer nach Lüdenscheid, wo er Gisela Risse kennen und lieben lernte. 2008 heirateten die beiden.

In den letzten Jahren wurde das Kämpferherz des überzeugten Sozialdemokraten allerdings immer schwächer. Die Gesundheit machte nicht mehr so richtig mit und zwang zu häufigen Krankenhausaufenthalten. Gisela Risse war immer an der Seite ihres Mannes.

Sie und alle, die Manfred Hardy kannten, trauern um den Verlust eines sehr engagierten und zuverlässigen Menschen.