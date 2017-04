Lange Rückstaus nach Kanalbaubeginn

Brügge - Wer die Volmestraße in Brügge befährt, muss zurzeit in Höhe der Einmündung zur Halverstraße Geduld mitbringen. Der Abschnitt bis zur Brücke ist nur einspurig befahrbar, da der Stadtentwässerungsbetrieb (SEL) mit dem Austausch eines Kanals begonnen hat.

Für das kurze Stück musste daher eine Baustellenampel eingerichtet werden. Durch die geänderten Signalzeiten und den Engpass kommt es gerade in den Stoßzeiten immer wieder zu längeren Rückstaus.

Wer kann, sollte den Bereich in den nächsten vier Wochen meiden. Denn so lange werden die Bauarbeiten nach Angaben des SEL dauern. Wie berichtet, wird in dem Abschnitt ein Mischwasserkanal ausgewechselt und damit der Durchmesser von 250 auf 400 Millimeter erweitert.

Sowohl in Fahrtrichtung Aral-Tankstelle an der Talstraße, als auch in entgegengesetzter Richtung auf der Linksabbiegespur kommt es zu Verkehrsbehinderungen, gerade wenn Lkw den Bereich befahren. Auch auf der Halverstraße kommt es vor der Baustelle zu Rückstaus.