Kultur statt Licht im Oktober: Premiere für eine lange Nacht

Von: Thomas Krumm, Monika Salzmann

Eine lange Nacht der Kultur bot in Lüdenscheid für jeden Geschmack das Richtige. © Jakob Salzmann

Mit einem leidenschaftlichen Bekenntnis zum weiteren Ausbau der Stadt zu einem Kultur- und Bildungsstandort eröffnete Bürgermeister Sebastian Wagemeyer am Samstagabend im gut gefüllten Markt der Stadtbücherei die Kulturnacht in städtischen und privaten Kultureinrichtungen: „Eine Stadtgesellschaft ist tot ohne Kultur“, stellte der Bürgermeister fest. Für eine „zukunftsfähige Weiterentwicklung der Stadt“ sei diese Schwerpunktsetzung notwendig.

Lüdenscheid - Sebastian Wagemeyer freute sich besonders über die neue Musikschule, die die Riege der Kultureinrichtungen vervollständigt: „Wir dürfen stolz sein auf das, was wir noch haben.“ Das gelte umso mehr, als Lüdenscheid keine Metropole, sondern eine Stadt mit 75 000 Einwohnern sei. „Ist es nicht wunderbar?“, freute er sich auch über die enorme Besucherzahl in der Stadtbücherei, die nur ein Spielort dieser Kulturnacht war.

Der Bürgermeister dankte allen Beteiligten und brachte die Möglichkeit ins Spiel, dass ein solcher Abend regelmäßig Einzug ins jährliche Kulturprogramm der Stadt halten könne.



Schon das Programm in der Stadtbücherei bot einiges: Das Saxophonquartett der Musikschule empfing die Besucher im Markt mit feinen Stücken aus der Jazzgeschichte. Ein kleiner Poetry Slam, Bernd Sondermanns vergnügliche Sprachminiaturen und Gerhard Geisels Bilder aus der Stadtgeschichte lockten viele Besucher in den großen Saal. Christoph Riedel erzählte unterhaltsame Anekdoten aus der Lüdenscheider Eisenbahngeschichte. Dr. Dietmar Simon würdigte die Bemühungen Gottfried („Gotti) Schumanns um die Jugendkultur in Lüdenscheid. Und im Untergeschoss warb das Reparaturcafé für seine hilfreichen Dienstleistungen.



Chorgesang und Kostümversteigerung zogen das Publikum an. © Jakob Salzmann

In seiner Stimmung erinnerte der Kulturabend ein wenig an die Lichtrouten, die in einem ähnlichen Zeitrahmen und ebenfalls im Oktober stattfinden. Die zahlreichen Besucher wanderten zwischen den Spielstätten hin und her, orientierten sich in kleinen Heftchen über das Programm und füllten die Spielorte im Rahmen von deren Kapazitäten. Bestens gefüllt war auch das „Studio 19“ im Eigenart an der Hochstraße, wo der Jazzclub Lüdenscheid zur „Open Stage“ einlud.



Ruhiger ging es im Altstadtbüro an der Luisenstraße zu, wo die Autorin Bellis Klee Rosenthal aus ihrem Buch „Silberberg oder der Traum vom Reichwerden“ vorlas.

„Total begeistert“ und „glücklich über den Zuspruch“ zeigte sich Kulturhausleiterin Rebecca Egeling, die in der Nacht der Kultur zahlreiche Kooperationspartner in Lüdenscheids guter Stube willkommen hieß. Besonders, „dass die Menschen ihre Coronaangst überwunden haben“, war für sie ein Grund zur Freude.



Nicht zuletzt dank der Kooperationspartner – darunter der Magische Zirkel mit seinem kunstfertigen, trickreichen Zauberteam und der Kulturverein Kalle – gab es im gesamten Haus etwas zu sehen, zu hören und zu bestaunen. Das Kulturhaus selbst, das bei etwas anderen Bühnenführungen hautnah an prickelnder Premierenatmosphäre teilhaben ließ und sein Team vorstellte, rückte Kurt Weill, der von 1919 bis 1920 in Lüdenscheid als Kapellmeister wirkte, in den Mittelpunkt des Abends.



Experte Detlev Kümmel schätzte Schätzchen der Lüdenscheider. © Jakob Salzmann

Gleichsam vorbereitenden und ergänzenden Charakter hatte dabei eine Lesung mit Andreas Eichhorn, der mit Ausschnitten aus seinem Buch „365 Tage mit Kurt Weill“ am Leben des berühmten Komponisten teilhaben ließ.



Ein Leckerbissen für Kulturliebhaber war die Kurt-Weill-Hommage im Theatersaal, die die Sopranistin Stefanie Wüst und Pianist Christopher Arpin dem Komponisten der „Dreigroschenoper“ widmeten. Als singende Erzählerin ließ die ausdrucksstarke Weill-Interpretin in ihrem Programm „Let’s play Weill“ an markanten Stationen aus dem Leben des aus Dessau stammenden und in New York an den Folgen eines Herzinfarkts verstorbenen Komponisten teilhaben.



In Wort und Ton malte sie das wechselvolle Leben des Komponisten, den sie aufgrund seiner Vielseitigkeit als wahres „Chamäleon“ – erfolgreich in Deutschland, Frankreich und den USA – bezeichnete, aus. Berühmte Songs wie die Moritat von Mackie Messer aus der Dreigroschenoper – wunderbar gesungen – gingen mit selten zu hörenden Liedern wie der anspruchsvollen Arie der Lucy aus dem gleichen Werk („Für eine Opernsängerin geschrieben“) einher. Den Lüdenscheider Weill, dem vor lauter Arbeit kaum Luft zum Atem holen blieb, den Werbekomponisten in Sache duftender Lavendelseife, den Schöpfer stimmungsvoller französischer Chansons und den Erneuerer der amerikanischen Oper mit Street Scene und „Lonely House“ lernten die Zuschauer kennen. Auch auf Weills jüdische Wurzeln und seine Flucht vor den Nazis kam sie zu sprechen.



„Hat noch jemand Interesse an einem Papstkostüm?“, fragte unterdessen augenzwinkernd Dirk Weiland, der im Foyer eine Kostümversteigerung zur vergnüglichen Angelegenheit machte. Manch einer deckte sich dabei mit Außergewöhnlichem aus dem Kostümfundus des Kulturhauses für die nächste Kostümparty ein.

Chorgesang und japanische Kampfkunst, Theatervergnügen – in wohldosierten Häppchen serviert – und Kunst-Expertise gingen in der Nacht der Kultur in den Museen ein zwangloses Tête-à-Tête ein.



Eine besondere Form der Kultur: Ken-Jitsu in den Museen. © Jakob Salzmann

Mit fünf Chören machte der Stadtverband Lüdenscheider Gesangvereine Werbung für den Chorgesang und das Singen in Gemeinschaft. Mit dem Lied „Menschen dieser Erde, reicht euch die Hand“ gelang dabei dem Medardus-chor unter Leitung von Maidi Langebartels ein eindrucksvoller Appell für den Frieden.



Schwertkunst aus Japan im Glasbau der Museen

In die Kunst des Ken-Jitsu, der japanischen Schwertkunst des feudalen Japans, führte die Ken-Jitsu-Gruppe des Sportcenter Isken anschließend mit Kampfvorführungen und verschiedenen Waffen ein. Traditionell gewandet, brachten drei Kämpfer – darunter Galerist und Kunstexperte Detlev Kümmel – den zahlreichen Schaulustigen verschiedenste Angriffs- und Verteidigungstechniken nahe. Wichtig sei, sich auf den Kampf vorzubereiten, ließ er wissen. Blitzschnelles Reaktionsvermögen und hohe Konzentration forderten die Kampfübungen ein.



Humorvolle Theaterhäppchen zu präsentieren, blieb dem Theater Schlesinger vorbehalten. Mit Botho Strauß, einem der erfolgreichsten deutschen Dramatiker, fühlten die Darsteller dabei einem Hausherrn lustvoll auf den Zahn, brachten eine Interviewerin ob ihres schwerhörigen Gesprächspartners zur Verzweiflung und loteten die Untiefen einer Reisegruppe aus.



Sein Know-how in Sachen Kunst brachte Detlev Kümmel derweil im Obergeschoss bei „Detlev Kümmel – Schätzt die Kunst!“ ein. Alte Bücher, Gemälde und andere Antiquitäten unterzog er einer genauen Prüfung. Unter die Hand kam ihm dabei möglicherweise eine originale Max-Liebermann-Zeichnung als besonderes Highlight.

Für alle Altersstufen und jeden Geschmack bot die Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer in der Nacht der Kultur Einsteigerkurse und Schnupper-Workshops an. Vom Kindertanzen zu den fröhlichen Hits bekannter Kinderliedermacher – nach Alter gestaffelt – über Discofox und Linedance, Salsa und Bachata bis zu anspruchsvollen Show-Acts reichte das umfangreiche, schon am frühen Nachmittag startende Programm. Als Gast war Manuela Klüttermann von der Ballettschule Klüttermann, die zum Hineinschnuppern in die glamouröse Welt des Musical- und Film-Dance einlud, mit von der Partie. „Für alle, die Lust haben“, wie Marc Tegtmeyer – am Samstag in Sachen Linedance unterwegs – formulierte, war das Angebot geöffnet.



Die Ballettschule Klüttermann ließ das Publikum in die glamouröse Welt der Musicals hineinschnuppern. © Jakob Salzmann

Spaß an Bewegung und Tanz in seiner bunten Vielfalt weckten sowohl die Kindertänze mit Susanne Stadtmüller und Anja Söhle, bei denen ein Halloween-Tanz passend zur Jahreszeit nicht fehlen durfte, als auch die Einsteigerkurse zu angesagter Musik und lateinamerikanischen Rhythmen.



Mit sehenswerten Show-Acts wie der Darbietung der Formation Footloose ließen die Ballettschule Klüttermann und die Tanzschule S den Abend ausklingen.