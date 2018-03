Der „lange Heinrich“ auf Tour

Bergische Eisenbahn-Freunde zeigen H0-Welten in Lüdenscheider Museen

+ © Görlitzer Dr. Eckhard Trox (Mitte), freut sich, dass die Bergischen Eisenbahn-Freunde um Frank Berster (links) und Gernot Cramer von Clausbruch die Ausstellung zum 30. Geburtstag, den der Verein am 5. April feiert, in Lüdenscheid zeigen. © Görlitzer

Lüdenscheid - Städte und Landschaften, verbunden über Straßen und Schienen mit Autos und Zügen, die permanent unterwegs sind: Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. April, werden die Bergischen Eisenbahn-Freunde aus Wipperfürth einmal mehr in den Museen der Stadt Lüdenscheid zu Gast sein und anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens eine Modelleisenbahn ausstellen, die in Sachen Technik, Vielfalt und Größe ihresgleichen sucht.